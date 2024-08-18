ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии с микроавтобусом под Еманжелинском

19 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Пассажирка автобуса скончалась в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирка микроавтобуса, попавшего в аварию по дороге из Казахстана в аэропорт Челябинска, скончалась в больнице, еще пять человек госпитализированы. Подробности смертельного ДТП в Еткульском районе сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. «19 августа в 03:40 на 42 км автодороги „Челябинск-Троицк-Казахастан“, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину по ходу движения, после чего совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. Пассажир, женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель микроавтобуса и четыре пассажира, 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. О смертельной аварии под Еманжелинском сообщили очевидцы. По их словам, водитель отвлекался на телефон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка микроавтобуса, попавшего в аварию по дороге из Казахстана в аэропорт Челябинска, скончалась в больнице, еще пять человек госпитализированы. Подробности смертельного ДТП в Еткульском районе сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. «19 августа в 03:40 на 42 км автодороги „Челябинск-Троицк-Казахастан“, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину по ходу движения, после чего совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. Пассажир, женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель микроавтобуса и четыре пассажира, 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. О смертельной аварии под Еманжелинском сообщили очевидцы. По их словам, водитель отвлекался на телефон.