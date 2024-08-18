18 августа 2024

ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии с микроавтобусом под Еманжелинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пассажирка автобуса скончалась в больнице Фото:

Пассажирка микроавтобуса, попавшего в аварию по дороге из Казахстана в аэропорт Челябинска, скончалась в больнице, еще пять человек госпитализированы. Подробности смертельного ДТП в Еткульском районе сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

«19 августа в 03:40 на 42 км автодороги „Челябинск-Троицк-Казахастан“, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину по ходу движения, после чего совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. Пассажир, женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и четыре пассажира, 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. О смертельной аварии под Еманжелинском сообщили очевидцы. По их словам, водитель отвлекался на телефон.

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Пассажирка микроавтобуса, попавшего в аварию по дороге из Казахстана в аэропорт Челябинска, скончалась в больнице, еще пять человек госпитализированы. Подробности смертельного ДТП в Еткульском районе сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. «19 августа в 03:40 на 42 км автодороги „Челябинск-Троицк-Казахастан“, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Toyota Alphard“, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину по ходу движения, после чего совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. Пассажир, женщина 1964 года рождения от полученных травм скончалась в больнице», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель микроавтобуса и четыре пассажира, 10-летний мальчик, 20-летний юноша, 74-летняя женщина, 47-летняя женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. О смертельной аварии под Еманжелинском сообщили очевидцы. По их словам, водитель отвлекался на телефон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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