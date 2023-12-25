Бывший вице-премьер РФ Христенко возглавил набсовет челябинского вуза

25 декабря 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Виктор Христенко возглавил наблюдательный совет ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший зампредседателя правительства РФ Виктор Христенко 25 декабря возглавил в Челябинске наблюдательный совет Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Как сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, заседание совета прошло в здании вуза. «Виктор Христенко единогласно избран на пост председателя набсовета ЮУрГУ. В повестке основные задачи на 2024 год», — отметил Наумов в своем telegram-канале. Другими вопросами повестки стали текущие результаты работы и задачи 2024 года. Также члены совета обсудили внесение изменений в текущий план финансово-хозяйственной деятельности вуза, рассмотрели проект плана будущего года. Заключительным, пятым, вопросом стало решение о ликвидации компании «Инноздрав» силами ЮУрГУ. Документ повестки, который Наумов выложил в своем посте, подписан Христенко. Сам депутат также является членом совета. Христенко с 2016 года является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вице-премьером правительства РФ работал в апреле — сентябре 1998 года и с мая 1999 года до января 2000 года. В рамках последнего назначения трудился в должности первого зампредседателя. С марта 2004 года возглавлял министерство промышленности и энергетики РФ.

Бывший зампредседателя правительства РФ Виктор Христенко 25 декабря возглавил в Челябинске наблюдательный совет Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Как сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, заседание совета прошло в здании вуза. «Виктор Христенко единогласно избран на пост председателя набсовета ЮУрГУ. В повестке основные задачи на 2024 год», — отметил Наумов в своем telegram-канале. Другими вопросами повестки стали текущие результаты работы и задачи 2024 года. Также члены совета обсудили внесение изменений в текущий план финансово-хозяйственной деятельности вуза, рассмотрели проект плана будущего года. Заключительным, пятым, вопросом стало решение о ликвидации компании «Инноздрав» силами ЮУрГУ. Документ повестки, который Наумов выложил в своем посте, подписан Христенко. Сам депутат также является членом совета. Христенко с 2016 года является президентом делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вице-премьером правительства РФ работал в апреле — сентябре 1998 года и с мая 1999 года до января 2000 года. В рамках последнего назначения трудился в должности первого зампредседателя. С марта 2004 года возглавлял министерство промышленности и энергетики РФ.