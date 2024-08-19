Челябинские онкологи назвали причины развития рака легких

Экология, курение и пожилой возраст стали главными причинами возникновения рака легких в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — уточнили в пресс-службе областного ведомства.
Рак легких продолжает оставаться одной из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области за 2023 год зарегистрировано 1243 случая данного заболевания, что ставит его на пятое место по заболеваемости среди онкологических недугов.
При раннем обнаружении рак легких успешно лечится у 80% пациентов. Важность своевременной диагностики подчеркивается статистикой: большинство случаев в регионе обнаруживаются на поздних стадиях, а 49% случаев на IV стадии. Для профилактики рекомендуется регулярное прохождение медицинских осмотров, ежегодная флюорография, активный образ жизни и своевременное лечение воспалительных процессов в легких.
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