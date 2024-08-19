19 августа 2024

Челябинские онкологи назвали причины развития рака легких

Челябинский минздрав: экология и курение стали главными причинами рака легких
© Служба новостей «URA.RU»
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Курящий пожилой челябинец собрал четыре причины рака легких Фото:

Экология, курение и пожилой возраст стали главными причинами возникновения рака легких в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Рак легких продолжает оставаться одной из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области за 2023 год зарегистрировано 1243 случая данного заболевания, что ставит его на пятое место по заболеваемости среди онкологических недугов.

При раннем обнаружении рак легких успешно лечится у 80% пациентов. Важность своевременной диагностики подчеркивается статистикой: большинство случаев в регионе обнаруживаются на поздних стадиях, а 49% случаев на IV стадии. Для профилактики рекомендуется регулярное прохождение медицинских осмотров, ежегодная флюорография, активный образ жизни и своевременное лечение воспалительных процессов в легких.

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Экология, курение и пожилой возраст стали главными причинами возникновения рака легких в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — уточнили в пресс-службе областного ведомства. Рак легких продолжает оставаться одной из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области за 2023 год зарегистрировано 1243 случая данного заболевания, что ставит его на пятое место по заболеваемости среди онкологических недугов. При раннем обнаружении рак легких успешно лечится у 80% пациентов. Важность своевременной диагностики подчеркивается статистикой: большинство случаев в регионе обнаруживаются на поздних стадиях, а 49% случаев на IV стадии. Для профилактики рекомендуется регулярное прохождение медицинских осмотров, ежегодная флюорография, активный образ жизни и своевременное лечение воспалительных процессов в легких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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