Общество Здоровье Челябинские онкологи назвали причины развития рака легких Челябинский минздрав: экология и курение стали главными причинами рака легких 20 августа 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + Курящий пожилой челябинец собрал четыре причины рака легких Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экология, курение и пожилой возраст стали главными причинами возникновения рака легких в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — уточнили в пресс-службе областного ведомства. Рак легких продолжает оставаться одной из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области за 2023 год зарегистрировано 1243 случая данного заболевания, что ставит его на пятое место по заболеваемости среди онкологических недугов. При раннем обнаружении рак легких успешно лечится у 80% пациентов. Важность своевременной диагностики подчеркивается статистикой: большинство случаев в регионе обнаруживаются на поздних стадиях, а 49% случаев на IV стадии. Для профилактики рекомендуется регулярное прохождение медицинских осмотров, ежегодная флюорография, активный образ жизни и своевременное лечение воспалительных процессов в легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экология, курение и пожилой возраст стали главными причинами возникновения рака легких в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Факторы риска развития рака легких включают курение, экологические условия, возраст, наследственность и хронические легочные заболевания. Чаще им болеют мужчины», — уточнили в пресс-службе областного ведомства. Рак легких продолжает оставаться одной из основных причин смертности от неинфекционных заболеваний. В Челябинской области за 2023 год зарегистрировано 1243 случая данного заболевания, что ставит его на пятое место по заболеваемости среди онкологических недугов. При раннем обнаружении рак легких успешно лечится у 80% пациентов. Важность своевременной диагностики подчеркивается статистикой: большинство случаев в регионе обнаруживаются на поздних стадиях, а 49% случаев на IV стадии. Для профилактики рекомендуется регулярное прохождение медицинских осмотров, ежегодная флюорография, активный образ жизни и своевременное лечение воспалительных процессов в легких. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям