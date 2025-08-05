В Челябинской области запретили купаться в трех водоемах из-за фекалий

Озера Анбаш и Акуль в Кыштыме закрыты для купания после исследования воды
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В трех водоемах под Кыштымом выявлено фекальное загрязнение воды на пляжах
В трех водоемах под Кыштымом выявлено фекальное загрязнение воды на пляжах Фото:

Купание в озерах Анбаш и Акуль, а также в Верхне-Кыштымском пруду запретили из-за фекального загрязнения воды. Об этом сообщили в администрации Кыштыма.

«По информации Управления гражданской защиты, согласно протоколам лабораторных испытаний на данных водоемах в местах пляжей выявлено превышение микробиологического показателя: обобщенные колиформные бактерии. Купаться в районе пляжей на озерах Анбаш и Акуля, на Верхне-Кыштымском пруду запрещено», сообщается в официальной группе мэрии Кыштыма в «ВК».

Обнаружение общих колиформных бактерий в воде свидетельствует о наличии фекальных загрязнений. Исследования проводились сотрудниками отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

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Купание в озерах Анбаш и Акуль, а также в Верхне-Кыштымском пруду запретили из-за фекального загрязнения воды. Об этом сообщили в администрации Кыштыма. «По информации Управления гражданской защиты, согласно протоколам лабораторных испытаний на данных водоемах в местах пляжей выявлено превышение микробиологического показателя: обобщенные колиформные бактерии. Купаться в районе пляжей на озерах Анбаш и Акуля, на Верхне-Кыштымском пруду запрещено», сообщается в официальной группе мэрии Кыштыма в «ВК». Обнаружение общих колиформных бактерий в воде свидетельствует о наличии фекальных загрязнений. Исследования проводились сотрудниками отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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