В Челябинской области запретили купаться в трех водоемах из-за фекалий

Купание в озерах Анбаш и Акуль, а также в Верхне-Кыштымском пруду запретили из-за фекального загрязнения воды. Об этом сообщили в администрации Кыштыма.
«По информации Управления гражданской защиты, согласно протоколам лабораторных испытаний на данных водоемах в местах пляжей выявлено превышение микробиологического показателя: обобщенные колиформные бактерии. Купаться в районе пляжей на озерах Анбаш и Акуля, на Верхне-Кыштымском пруду запрещено», сообщается в официальной группе мэрии Кыштыма в «ВК».
Обнаружение общих колиформных бактерий в воде свидетельствует о наличии фекальных загрязнений. Исследования проводились сотрудниками отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.
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