На челябинской трассе М5 погибла семья участника СВО с младенцем и их друг

20 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

В аварии с фурой погибли четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате аварии, которая произошла 18 августа на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области, погибли участник СВО с семьей и их друг. Семья возвращалась из Челябинска, куда отправилась в гости на выходные. «Женя был военным, вернулся с Украины в прошлом году, они поженились с Надей, в декабре у них родилась дочка. Машина была его, он был за рулем», — цитирует слова друга семьи Алексея сайт «74.ру». Прощание с погибшими состоится 22 августа. Водитель грузовика Scania, у которой лопнуло колесо, — 41-летний житель Башкирии. Фура потеряла управление, столкнулась с отбойником и вылетела на встречную полосу, врезавшись в четыре автомобиля, после чего загорелась. После аварии водитель большегруза и его пассажирка были госпитализированы, в одном из автомобилей погибли водитель и три пассажира. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате аварии, которая произошла 18 августа на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области, погибли участник СВО с семьей и их друг. Семья возвращалась из Челябинска, куда отправилась в гости на выходные. «Женя был военным, вернулся с Украины в прошлом году, они поженились с Надей, в декабре у них родилась дочка. Машина была его, он был за рулем», — цитирует слова друга семьи Алексея сайт «74.ру». Прощание с погибшими состоится 22 августа. Водитель грузовика Scania, у которой лопнуло колесо, — 41-летний житель Башкирии. Фура потеряла управление, столкнулась с отбойником и вылетела на встречную полосу, врезавшись в четыре автомобиля, после чего загорелась. После аварии водитель большегруза и его пассажирка были госпитализированы, в одном из автомобилей погибли водитель и три пассажира. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.