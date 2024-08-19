19 августа 2024

На челябинской трассе М5 погибла семья участника СВО с младенцем и их друг

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В аварии с фурой погибли четыре человека Фото:

В результате аварии, которая произошла 18 августа на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области, погибли участник СВО с семьей и их друг. Семья возвращалась из Челябинска, куда отправилась в гости на выходные.

«Женя был военным, вернулся с Украины в прошлом году, они поженились с Надей, в декабре у них родилась дочка. Машина была его, он был за рулем», — цитирует слова друга семьи Алексея сайт «74.ру». Прощание с погибшими состоится 22 августа.

Водитель грузовика Scania, у которой лопнуло колесо, — 41-летний житель Башкирии. Фура потеряла управление, столкнулась с отбойником и вылетела на встречную полосу, врезавшись в четыре автомобиля, после чего загорелась. После аварии водитель большегруза и его пассажирка были госпитализированы, в одном из автомобилей погибли водитель и три пассажира. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

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В результате аварии, которая произошла 18 августа на трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области, погибли участник СВО с семьей и их друг. Семья возвращалась из Челябинска, куда отправилась в гости на выходные. «Женя был военным, вернулся с Украины в прошлом году, они поженились с Надей, в декабре у них родилась дочка. Машина была его, он был за рулем», — цитирует слова друга семьи Алексея сайт «74.ру». Прощание с погибшими состоится 22 августа. Водитель грузовика Scania, у которой лопнуло колесо, — 41-летний житель Башкирии. Фура потеряла управление, столкнулась с отбойником и вылетела на встречную полосу, врезавшись в четыре автомобиля, после чего загорелась. После аварии водитель большегруза и его пассажирка были госпитализированы, в одном из автомобилей погибли водитель и три пассажира. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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