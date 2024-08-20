Майор спецназа Барбашин поможет челябинскому школьнику обрести слух. Фото, видео

20 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Артем Барбашин провел встречу, где пообещал разобраться в проблемах горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества, участник СВО Артем Барбашин 20 августа провел творческий квартирник с челябинскими семьями, где ответил на вопросы и обсудил проблемы граждан. Одна из женщин, рассказала о своем слабослышащем сыне, которому нужен слуховой аппарат. Барбашин пообещал разобраться в ситуации, передает корреспондент URA.RU с места события. «Сегодня в штабе общественной поддержки „Единой России“ встретились семьями участников СВО, попили чай, поиграли в игры, побеседовали. 2024 год объявлен годом семьи, я это полностью поддерживаю, потому что дети — это наше будущее, и инвестиции в детей — это инвестиции в наше будущее. Как взрослые мы должны помогать им развиваться духовно, физически, творчески. Я, как взрослый человек, сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы воспитать своих детей и оказать какую-то помощь в воспитании детей города и страны», — сообщил URA.RU Барбашин. На встрече мама пятерых детей поделилась с Артемом Барбашиным проблемой своей семьи. Она рассказала о своем сыне, у которого на одном ухе тугоухость второй степени, на другом — четвертой. Для того чтобы ребенок слышал ему требуется дорогостоящий слуховой аппарат, который они не могут себе позволить. За счет государства мальчик не может получить оборудование, так как детям инвалидность ставится только с третьей степенью тугоухости и выше. Барбашин заявил, что попытается помочь решить данный вопрос. Чаепитие не обошлось и без рассказов о службе челябинского майора запаса. Он окончил Екатеринбуржское суворовское училище, затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. По окончании служил на Северном Кавказе, Крыму и в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества, участник СВО Артем Барбашин 20 августа провел творческий квартирник с челябинскими семьями, где ответил на вопросы и обсудил проблемы граждан. Одна из женщин, рассказала о своем слабослышащем сыне, которому нужен слуховой аппарат. Барбашин пообещал разобраться в ситуации, передает корреспондент URA.RU с места события. «Сегодня в штабе общественной поддержки „Единой России“ встретились семьями участников СВО, попили чай, поиграли в игры, побеседовали. 2024 год объявлен годом семьи, я это полностью поддерживаю, потому что дети — это наше будущее, и инвестиции в детей — это инвестиции в наше будущее. Как взрослые мы должны помогать им развиваться духовно, физически, творчески. Я, как взрослый человек, сделаю все, что от меня зависит для того, чтобы воспитать своих детей и оказать какую-то помощь в воспитании детей города и страны», — сообщил URA.RU Барбашин. На встрече мама пятерых детей поделилась с Артемом Барбашиным проблемой своей семьи. Она рассказала о своем сыне, у которого на одном ухе тугоухость второй степени, на другом — четвертой. Для того чтобы ребенок слышал ему требуется дорогостоящий слуховой аппарат, который они не могут себе позволить. За счет государства мальчик не может получить оборудование, так как детям инвалидность ставится только с третьей степенью тугоухости и выше. Барбашин заявил, что попытается помочь решить данный вопрос. Чаепитие не обошлось и без рассказов о службе челябинского майора запаса. Он окончил Екатеринбуржское суворовское училище, затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. По окончании служил на Северном Кавказе, Крыму и в Сирии.