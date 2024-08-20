20 августа 2024

Росимущество сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сдаются в аренду скважины на месторождении "ННК"
В ХМАО сдаются в аренду скважины на месторождении "ННК" Фото:

Росимущество в ХМАО предлагает в аренду скважины на Северо-Варьеганском месторождении, которое находится в Нижневартовском районе Югры. По информации, полученной от организатора торгов, начальная цена за аренду одного объекта — от семи миллионов рублей.

«Идет прием заявок на аукционы по заключению договоров аренды на две нефтегазовые скважины на Северо-Варьеганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Начальная цена одной скважины — 7 142 974 рублей, другой — 7 106 777 рублей», — рассказал URA.RU представитель электронной торговой площадки.

Объекты сдаются в аренду на пятилетний срок. Глубина скважин составляет почти три километра. Сооружения находятся на Северо-Варьеганском месторождении, которое разрабатывает дочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова. Заявки на аукцион принимаются до 9 сентября 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество в ХМАО массово сдает в аренду скважины на нефтегазовых месторождениях округа. Начальная цена на аукционе за один объект нефтедобычи начинается от 2,5 млн рублей.

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Росимущество в ХМАО предлагает в аренду скважины на Северо-Варьеганском месторождении, которое находится в Нижневартовском районе Югры. По информации, полученной от организатора торгов, начальная цена за аренду одного объекта — от семи миллионов рублей. «Идет прием заявок на аукционы по заключению договоров аренды на две нефтегазовые скважины на Северо-Варьеганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО. Начальная цена одной скважины — 7 142 974 рублей, другой — 7 106 777 рублей», — рассказал URA.RU представитель электронной торговой площадки. Объекты сдаются в аренду на пятилетний срок. Глубина скважин составляет почти три километра. Сооружения находятся на Северо-Варьеганском месторождении, которое разрабатывает дочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова. Заявки на аукцион принимаются до 9 сентября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что Росимущество в ХМАО массово сдает в аренду скважины на нефтегазовых месторождениях округа. Начальная цена на аукционе за один объект нефтедобычи начинается от 2,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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