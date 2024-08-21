Губернатору Текслеру показали, чем кормят Челябинскую область. Фото, видео

Челябинский губернатор Алексей Текслер открыл агропромышленную выставку

21 августа 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

На ярмарке челябинский губернатор попробовал кумыс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 21 августа стартовала 30 Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка, которую торжественно открыл глава региона Алексей Текслер. Губернатор также успел пообщаться с местными производителями продуктов, передает корреспондент URA.RU с места события. «От всей души поздравляю с открытием юбилейной 30-й агровыставки. Действительно, вот уже 30 лет, можно сказать, что это не просто традиция, это большой праздник для южноуральцев и возможность оценить щедрость нашей земли. Мы действительно крупный агропромышленный регион, а по некоторым наименованиям продуктов, входим в список ведущих в стране», — заявил Текслер. В своей речи Текслер также поблагодарил аграриев, всех руководителей предприятий за труд. После торжественной части глава региона прошелся по выставочным точкам местных производителей. Пообщался с представителями челябинских лимонадов «Lapochka» и мясной продукции компании «Ариант». В одной из лавок его встретили с песнями и тремя караваями. Также губернатор успел оценить кумыс из Верхнеуральска. Сама выставка-ярмарка расположилась на территории ледовой арены «Трактор». Она состоит из двух частей. Внутри арены расположились павильоны с различной продукцией. Снаружи же появилась агротехника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 21 августа стартовала 30 Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка, которую торжественно открыл глава региона Алексей Текслер. Губернатор также успел пообщаться с местными производителями продуктов, передает корреспондент URA.RU с места события. «От всей души поздравляю с открытием юбилейной 30-й агровыставки. Действительно, вот уже 30 лет, можно сказать, что это не просто традиция, это большой праздник для южноуральцев и возможность оценить щедрость нашей земли. Мы действительно крупный агропромышленный регион, а по некоторым наименованиям продуктов, входим в список ведущих в стране», — заявил Текслер. В своей речи Текслер также поблагодарил аграриев, всех руководителей предприятий за труд. После торжественной части глава региона прошелся по выставочным точкам местных производителей. Пообщался с представителями челябинских лимонадов «Lapochka» и мясной продукции компании «Ариант». В одной из лавок его встретили с песнями и тремя караваями. Также губернатор успел оценить кумыс из Верхнеуральска. Сама выставка-ярмарка расположилась на территории ледовой арены «Трактор». Она состоит из двух частей. Внутри арены расположились павильоны с различной продукцией. Снаружи же появилась агротехника.