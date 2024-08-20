В ХМАО ищут суррогатных матерей с гонораром более миллиона рублей

Агентство донорства ищет в ХМАО суррогатных матерей, готовых родить ребенка за более, чем миллион рублей. Гонорар увеличивается до двух миллионов при условии переезда в другое государство. Югорчанкам также обещают ежемесячные выплаты по 35 тысяч рублей.
«Требуются молодые, рожавшие женщины. Оплата 1,2 – 1,8 миллиона рублей. Ежемесячно 35-45 тысяч рублей», — говорится в объявлении одного из агентств, размещенного в соцсети.
Другие агенты также ищут югорчанок, готовых переехать в Армению и Грузию. В этих случаях гонорар увеличивают примерно в два раза. Среди требований к суррогатным мамам чаще всего указывают наличие хотя бы одного ребенка и возраст, не превышающий 35 лет.
Ранее URA.RU рассказывало о суррогатной матери из ХМАО, которая продала москвичке ребенка за миллион рублей без официального оформления. Югорчанка пошла на сделку, поскольку воспитывала сына-аутиста и испытывала трудности. Но потом она пришла в полицию с повинной и все рассказала.
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