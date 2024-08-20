20 августа 2024

В ХМАО ищут суррогатных матерей с гонораром более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суррогатным мамам из ХМАО готовы платить свыше миллиона рублей
Суррогатным мамам из ХМАО готовы платить свыше миллиона рублей Фото:

Агентство донорства ищет в ХМАО суррогатных матерей, готовых родить ребенка за более, чем миллион рублей. Гонорар увеличивается до двух миллионов при условии переезда в другое государство. Югорчанкам также обещают ежемесячные выплаты по 35 тысяч рублей.

«Требуются молодые, рожавшие женщины. Оплата 1,2 – 1,8 миллиона рублей. Ежемесячно 35-45 тысяч рублей», — говорится в объявлении одного из агентств, размещенного в соцсети.

Другие агенты также ищут югорчанок, готовых переехать в Армению и Грузию. В этих случаях гонорар увеличивают примерно в два раза. Среди требований к суррогатным мамам чаще всего указывают наличие хотя бы одного ребенка и возраст, не превышающий 35 лет.

Ранее URA.RU рассказывало о суррогатной матери из ХМАО, которая продала москвичке ребенка за миллион рублей без официального оформления. Югорчанка пошла на сделку, поскольку воспитывала сына-аутиста и испытывала трудности. Но потом она пришла в полицию с повинной и все рассказала.

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Агентство донорства ищет в ХМАО суррогатных матерей, готовых родить ребенка за более, чем миллион рублей. Гонорар увеличивается до двух миллионов при условии переезда в другое государство. Югорчанкам также обещают ежемесячные выплаты по 35 тысяч рублей. «Требуются молодые, рожавшие женщины. Оплата 1,2 – 1,8 миллиона рублей. Ежемесячно 35-45 тысяч рублей», — говорится в объявлении одного из агентств, размещенного в соцсети. Другие агенты также ищут югорчанок, готовых переехать в Армению и Грузию. В этих случаях гонорар увеличивают примерно в два раза. Среди требований к суррогатным мамам чаще всего указывают наличие хотя бы одного ребенка и возраст, не превышающий 35 лет. Ранее URA.RU рассказывало о суррогатной матери из ХМАО, которая продала москвичке ребенка за миллион рублей без официального оформления. Югорчанка пошла на сделку, поскольку воспитывала сына-аутиста и испытывала трудности. Но потом она пришла в полицию с повинной и все рассказала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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