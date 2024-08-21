21 августа 2024

Александр Маршал выступит на сборах топовых силовиков в Екатеринбурге

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Александр Маршал. Нижний Тагил, маршал александр
Маршал выступит на сцене полигона «Свердловский» Фото:

Заслуженный артист России Александр Маршал приедет в Екатеринбург, чтобы дать концерт на закрытии турнира спецназа по стрельбе. Сольное выступление певца состоится 25 августа на сцене полигона «Свердловский», рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

«23 августа состоятся соревнования „Вызов“ среди спецподразделений. Приглашаю всех поболеть за наших парней на полигоне „Свердловский“. А 25 августа в финале будет мой сольный концерт», — передает ЦВО обращение Маршала к екатеринбуржцам.

Соревнования пройдут в несколько дней — с 23 по 25 августа. Бороться за звание лучших стрелков будут команды от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Профессионалы будут стрелять из пистолетов, ружей, автоматов и снайперских винтовок.

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Заслуженный артист России Александр Маршал приедет в Екатеринбург, чтобы дать концерт на закрытии турнира спецназа по стрельбе. Сольное выступление певца состоится 25 августа на сцене полигона «Свердловский», рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа. «23 августа состоятся соревнования „Вызов“ среди спецподразделений. Приглашаю всех поболеть за наших парней на полигоне „Свердловский“. А 25 августа в финале будет мой сольный концерт», — передает ЦВО обращение Маршала к екатеринбуржцам. Соревнования пройдут в несколько дней — с 23 по 25 августа. Бороться за звание лучших стрелков будут команды от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Профессионалы будут стрелять из пистолетов, ружей, автоматов и снайперских винтовок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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