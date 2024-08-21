Александр Маршал выступит на сборах топовых силовиков в Екатеринбурге

22 августа 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Маршал выступит на сцене полигона «Свердловский» Фото: Илья Московец © URA.RU Заслуженный артист России Александр Маршал приедет в Екатеринбург, чтобы дать концерт на закрытии турнира спецназа по стрельбе. Сольное выступление певца состоится 25 августа на сцене полигона «Свердловский», рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа. «23 августа состоятся соревнования „Вызов“ среди спецподразделений. Приглашаю всех поболеть за наших парней на полигоне „Свердловский“. А 25 августа в финале будет мой сольный концерт», — передает ЦВО обращение Маршала к екатеринбуржцам. Соревнования пройдут в несколько дней — с 23 по 25 августа. Бороться за звание лучших стрелков будут команды от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Профессионалы будут стрелять из пистолетов, ружей, автоматов и снайперских винтовок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный артист России Александр Маршал приедет в Екатеринбург, чтобы дать концерт на закрытии турнира спецназа по стрельбе. Сольное выступление певца состоится 25 августа на сцене полигона «Свердловский», рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа. «23 августа состоятся соревнования „Вызов“ среди спецподразделений. Приглашаю всех поболеть за наших парней на полигоне „Свердловский“. А 25 августа в финале будет мой сольный концерт», — передает ЦВО обращение Маршала к екатеринбуржцам. Соревнования пройдут в несколько дней — с 23 по 25 августа. Бороться за звание лучших стрелков будут команды от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Профессионалы будут стрелять из пистолетов, ружей, автоматов и снайперских винтовок.