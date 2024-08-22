В Москве ищут кандидата на пост председателя Челябинского областного суда

Конкурс на должность председателя Челябинского областного суда объявлен в Москве. Информация об этом появилась на сайте ВККС.
«В соответствии с законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя Свердловского областного суда, Челябинского областного суда. Последний день приема документов — 23 сентября 2024 года», — говорится в объявлении.
С апреля 2019 года Челябинским областным судом руководит 57-летний Вячеслав Малашковец. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 год служил в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.
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