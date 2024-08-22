В Москве ищут кандидата на пост председателя Челябинского областного суда

ВККС объявила конкурс на должность главы Челябинского облсуда

22 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Документы на конкурс будут принимать до 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурс на должность председателя Челябинского областного суда объявлен в Москве. Информация об этом появилась на сайте ВККС. «В соответствии с законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя Свердловского областного суда, Челябинского областного суда. Последний день приема документов — 23 сентября 2024 года», — говорится в объявлении. С апреля 2019 года Челябинским областным судом руководит 57-летний Вячеслав Малашковец. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 год служил в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурс на должность председателя Челябинского областного суда объявлен в Москве. Информация об этом появилась на сайте ВККС. «В соответствии с законом „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя Свердловского областного суда, Челябинского областного суда. Последний день приема документов — 23 сентября 2024 года», — говорится в объявлении. С апреля 2019 года Челябинским областным судом руководит 57-летний Вячеслав Малашковец. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 год служил в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.