Президент Путин присвоил почетные звания челябинцам

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Жители Челябинской области обрели почетные звания
Жители Челябинской области обрели почетные звания Фото:

 Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жителям Челябинской области. Соответствующий указ был опубликован 22 августа на интернет-портале официальных правовых актов.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке специалистов и многолетнюю работу наградить и присвоить почетное звание „Заслуженный работник РФ“: директору института естественных и точных наук федерального (ЮУрГУ) Замышляевой Алене Александровне, первому заместителю директора политехнического института (ЮУрГУ) Щурову Игорю Алексеевичу», — говорится в документе.

В документе также засветился еще один житель Челябинской области — бригадир отделения АО «Совместное хозяйствование Акбашевский» Гимадеев Илдус Раилович. Его наградили за заслуги в области сельского хозяйства и присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

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 Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жителям Челябинской области. Соответствующий указ был опубликован 22 августа на интернет-портале официальных правовых актов. «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке специалистов и многолетнюю работу наградить и присвоить почетное звание „Заслуженный работник РФ“: директору института естественных и точных наук федерального (ЮУрГУ) Замышляевой Алене Александровне, первому заместителю директора политехнического института (ЮУрГУ) Щурову Игорю Алексеевичу», — говорится в документе. В документе также засветился еще один житель Челябинской области — бригадир отделения АО «Совместное хозяйствование Акбашевский» Гимадеев Илдус Раилович. Его наградили за заслуги в области сельского хозяйства и присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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