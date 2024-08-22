Президент Путин присвоил почетные звания челябинцам

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жителям Челябинской области. Соответствующий указ был опубликован 22 августа на интернет-портале официальных правовых актов.
«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке специалистов и многолетнюю работу наградить и присвоить почетное звание „Заслуженный работник РФ“: директору института естественных и точных наук федерального (ЮУрГУ) Замышляевой Алене Александровне, первому заместителю директора политехнического института (ЮУрГУ) Щурову Игорю Алексеевичу», — говорится в документе.
В документе также засветился еще один житель Челябинской области — бригадир отделения АО «Совместное хозяйствование Акбашевский» Гимадеев Илдус Раилович. Его наградили за заслуги в области сельского хозяйства и присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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