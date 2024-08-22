22 августа 2024

Африка нарастит поставки вина и фруктов в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан GAVI. Екатеринбург, бутылки, винотека, ресторан, вино, gavi
Вина и фрукты считаются традиционными продуктами ЮАР Фото:

Южно-Африканская Республика намерена увеличить экспорт вина и фруктов в Екатеринбург. Об этом заявила советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес.

«Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке», — передает издание «Известия» слова Хеппес. Она отметила, что перечисленные регионы плотно сотрудничают с посольством Южной Африки, если не считать традиционные пункты назначения — Москву и Санкт-Петербург.

Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в УрФО по продаже алкоголя. Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции.

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Южно-Африканская Республика намерена увеличить экспорт вина и фруктов в Екатеринбург. Об этом заявила советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес. «Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке», — передает издание «Известия» слова Хеппес. Она отметила, что перечисленные регионы плотно сотрудничают с посольством Южной Африки, если не считать традиционные пункты назначения — Москву и Санкт-Петербург. Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в УрФО по продаже алкоголя. Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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