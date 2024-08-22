Африка нарастит поставки вина и фруктов в Екатеринбург

23 августа 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Вина и фрукты считаются традиционными продуктами ЮАР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Южно-Африканская Республика намерена увеличить экспорт вина и фруктов в Екатеринбург. Об этом заявила советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес. «Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке», — передает издание «Известия» слова Хеппес. Она отметила, что перечисленные регионы плотно сотрудничают с посольством Южной Африки, если не считать традиционные пункты назначения — Москву и Санкт-Петербург. Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в УрФО по продаже алкоголя. Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южно-Африканская Республика намерена увеличить экспорт вина и фруктов в Екатеринбург. Об этом заявила советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес. «Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке», — передает издание «Известия» слова Хеппес. Она отметила, что перечисленные регионы плотно сотрудничают с посольством Южной Африки, если не считать традиционные пункты назначения — Москву и Санкт-Петербург. Свердловская область заняла первое место по итогу 2023 года в УрФО по продаже алкоголя. Треть продаж продукции приходится на водку и ликероводочные изделия (37%), вино — 26%, шампанское — 8%, коньяк — 5% и 24% иной алкогольной продукции.