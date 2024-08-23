Посольство РФ в Индонезии предупредило россиян об опасности

Посольство РФ в Индонезии призывает россиян, находящихся в стране, не выходить на улицы. Предупреждение прозвучало на фоне массовых протестов в стране, особенно в столичной Джакарте.
«Уважаемые граждане России, находящиеся в Джакарте! В связи с массовыми демонстрациями просьба избегать массовых скоплений людей», — написали представители дипмиссии в своем telegram-канале. Особенно акцентировали внимание на туристах, которые находятся в районах Гатот Суброто, Гелора и Сенаян.
Накануне парламент Индонезии планировал принять два ключевых решения, касающихся процедуры выдвижения кандидатов на предстоящие региональные выборы. Для кандидатов хотели снизить избирательный барьер от общего числа голосов. Также планировалось установить возрастной порог в 30 лет. Все это вызвало общественный резонанс в стране и привело к массовым протестам. Заседание парламента в связи с этим было перенесено.
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