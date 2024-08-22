В аэропорту Челябинска задержали нелегала из Таджикистана

23 августа 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Транспортные полицейские раскрыли схему нелегала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали нелегального мигранта из Таджикистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, мужчина пытался с помощью не хитрой схемы обойти российское законодательство. «Срок разрешения на пребывание в России у мигранта истек еще в мае текущего года, но из страны мужчина так и не выехал. В Челябинской области задержанный планировал пересечь границу на автомобиле и сразу вернуться, после чего улететь в Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. Там объяснили, что, пытаясь провернуть подобную схему, мигрант рассчитывал на то, что срок пребывания в РФ начнет исчисляться заново. Он ошибочно полагал, что его действия останутся незамеченными. Но полицейские, в том числе транспортные, осведомлены о подобных ухищрениях иностранных граждан и работают в этом направлении, пресекая правонарушения. «В отношении задержанного составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ). Административный материал рассмотрен Металлургическим районным судом города Челябинска, нарушителю назначен штраф в размере трех тысяч рублей с выдворением за пределы РФ. Время до исполнения решения суда он проведет в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали нелегального мигранта из Таджикистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, мужчина пытался с помощью не хитрой схемы обойти российское законодательство. «Срок разрешения на пребывание в России у мигранта истек еще в мае текущего года, но из страны мужчина так и не выехал. В Челябинской области задержанный планировал пересечь границу на автомобиле и сразу вернуться, после чего улететь в Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. Там объяснили, что, пытаясь провернуть подобную схему, мигрант рассчитывал на то, что срок пребывания в РФ начнет исчисляться заново. Он ошибочно полагал, что его действия останутся незамеченными. Но полицейские, в том числе транспортные, осведомлены о подобных ухищрениях иностранных граждан и работают в этом направлении, пресекая правонарушения. «В отношении задержанного составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ). Административный материал рассмотрен Металлургическим районным судом города Челябинска, нарушителю назначен штраф в размере трех тысяч рублей с выдворением за пределы РФ. Время до исполнения решения суда он проведет в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в ведомстве.