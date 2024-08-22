22 августа 2024

В аэропорту Челябинска задержали нелегала из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Транспортные полицейские раскрыли схему нелегала Фото:

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали нелегального мигранта из Таджикистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, мужчина пытался с помощью не хитрой схемы обойти российское законодательство.

«Срок разрешения на пребывание в России у мигранта истек еще в мае текущего года, но из страны мужчина так и не выехал. В Челябинской области задержанный планировал пересечь границу на автомобиле и сразу вернуться, после чего улететь в Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО.

Там объяснили, что, пытаясь провернуть подобную схему, мигрант рассчитывал на то, что срок пребывания в РФ начнет исчисляться заново. Он ошибочно полагал, что его действия останутся незамеченными. Но полицейские, в том числе транспортные, осведомлены о подобных ухищрениях иностранных граждан и работают в этом направлении, пресекая правонарушения.

«В отношении задержанного составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ). Административный материал рассмотрен Металлургическим районным судом города Челябинска, нарушителю назначен штраф в размере трех тысяч рублей с выдворением за пределы РФ. Время до исполнения решения суда он проведет в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в ведомстве.

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В аэропорту Челябинска транспортные полицейские задержали нелегального мигранта из Таджикистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО, мужчина пытался с помощью не хитрой схемы обойти российское законодательство. «Срок разрешения на пребывание в России у мигранта истек еще в мае текущего года, но из страны мужчина так и не выехал. В Челябинской области задержанный планировал пересечь границу на автомобиле и сразу вернуться, после чего улететь в Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. Там объяснили, что, пытаясь провернуть подобную схему, мигрант рассчитывал на то, что срок пребывания в РФ начнет исчисляться заново. Он ошибочно полагал, что его действия останутся незамеченными. Но полицейские, в том числе транспортные, осведомлены о подобных ухищрениях иностранных граждан и работают в этом направлении, пресекая правонарушения. «В отношении задержанного составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ). Административный материал рассмотрен Металлургическим районным судом города Челябинска, нарушителю назначен штраф в размере трех тысяч рублей с выдворением за пределы РФ. Время до исполнения решения суда он проведет в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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