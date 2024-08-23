Челябинскую разработку по лечению рака кишечника признали одной из лучших в РФ

Выявляющую рак систему Polyptron компании «Эвалаб» из Челябинска в Москве признали одной из лучших разработок для медицины на базе искусственного интеллекта (ИИ). Составители рейтинга перспективных стартапов разместили решение на восьмом месте таблицы из 30 различных проектов.
«Участник Polyptron. Место в рейтинге — 8», — отмечено в материалах составителя списка перспективных стартапов, портала EverCare.
Редакция сайта отметила активное развитие компаний, работающих над ИИ-платформами для анализа медицинских данных, поддержки клинических решений и диагностики заболеваний. Причем наибольший интерес инвесторов и грантовую поддержку стали привлекать проекты в сегменте анализа медицинских изображений с использованием нейросетей.
Сервис Polyptron помогает анализировать снимки толстого кишечника. Разработка увеличивает точность выявления новообразований до 94%, что снижает смертность от рака. В июле на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле челябинцы подписали соглашение с одним из победителей августовского рейтинга, разработчиком комплекса «Платформа Третье мнение». Сотрудничество позволит включить челябинский продукт в систему, используемую в 20 с лишним регионах РФ.
Проект «Эвалаб» разрабатывается при поддержке фонда «Сколково». В Челябинске компания является резидентом регоператора фонда, IT-Park74.
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