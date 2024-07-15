15 июля 2024

Боевой кот Дизель стал талисманом челябинских зенитчиков. Видео

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Кот стал боевой единицей челябинских зенитчиков (фото из архива) Фото:
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Необычный «боец» присоединился к зенитно-ракетной батарее челябинской группировки «Отважные». Кот по кличке Дизель обладает «лазательно-кусательной» модификацией и впечатляющими техническими характеристиками. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий.

«Дизель оснащен ударопрочным пушистым корпусом и четырьмя цепкими лапами, что делает его превосходным бойцом», — говорят военные. Автоматический «кусь» при обнаружении противника и высокотехнологичные царапалы позволяют ему эффективно преодолевать препятствия и обезвреживать «врагов».

Кот Дизель, «вооруженный табельным оружием» и наделенный озорным характером, покорил сердца бойцов. В знак признания его боевых заслуг, коту отправят бронежилет и маскхалат вместе с портативными аккумуляторами. Таким образом, Дизель станет не только боевым, но и бронированным талисманом группировки.

Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой утенок Кря-Кря и ефрейтор щенок Нота, которых спасли бойцы. Щенок обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты.

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Необычный «боец» присоединился к зенитно-ракетной батарее челябинской группировки «Отважные». Кот по кличке Дизель обладает «лазательно-кусательной» модификацией и впечатляющими техническими характеристиками. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «Дизель оснащен ударопрочным пушистым корпусом и четырьмя цепкими лапами, что делает его превосходным бойцом», — говорят военные. Автоматический «кусь» при обнаружении противника и высокотехнологичные царапалы позволяют ему эффективно преодолевать препятствия и обезвреживать «врагов». Кот Дизель, «вооруженный табельным оружием» и наделенный озорным характером, покорил сердца бойцов. В знак признания его боевых заслуг, коту отправят бронежилет и маскхалат вместе с портативными аккумуляторами. Таким образом, Дизель станет не только боевым, но и бронированным талисманом группировки. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой утенок Кря-Кря и ефрейтор щенок Нота, которых спасли бойцы. Щенок обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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