Боевой кот Дизель стал талисманом челябинских зенитчиков. Видео

16 июля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Кот стал боевой единицей челябинских зенитчиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необычный «боец» присоединился к зенитно-ракетной батарее челябинской группировки «Отважные». Кот по кличке Дизель обладает «лазательно-кусательной» модификацией и впечатляющими техническими характеристиками. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «Дизель оснащен ударопрочным пушистым корпусом и четырьмя цепкими лапами, что делает его превосходным бойцом», — говорят военные. Автоматический «кусь» при обнаружении противника и высокотехнологичные царапалы позволяют ему эффективно преодолевать препятствия и обезвреживать «врагов». Кот Дизель, «вооруженный табельным оружием» и наделенный озорным характером, покорил сердца бойцов. В знак признания его боевых заслуг, коту отправят бронежилет и маскхалат вместе с портативными аккумуляторами. Таким образом, Дизель станет не только боевым, но и бронированным талисманом группировки. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой утенок Кря-Кря и ефрейтор щенок Нота, которых спасли бойцы. Щенок обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необычный «боец» присоединился к зенитно-ракетной батарее челябинской группировки «Отважные». Кот по кличке Дизель обладает «лазательно-кусательной» модификацией и впечатляющими техническими характеристиками. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «Дизель оснащен ударопрочным пушистым корпусом и четырьмя цепкими лапами, что делает его превосходным бойцом», — говорят военные. Автоматический «кусь» при обнаружении противника и высокотехнологичные царапалы позволяют ему эффективно преодолевать препятствия и обезвреживать «врагов». Кот Дизель, «вооруженный табельным оружием» и наделенный озорным характером, покорил сердца бойцов. В знак признания его боевых заслуг, коту отправят бронежилет и маскхалат вместе с портативными аккумуляторами. Таким образом, Дизель станет не только боевым, но и бронированным талисманом группировки. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой утенок Кря-Кря и ефрейтор щенок Нота, которых спасли бойцы. Щенок обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты.