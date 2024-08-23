Выживший при оползне на Пхукете екатеринбуржец рассказал о трагедии

Екатеринбуржец Илья, несколько лет назад переехавший в Таиланд, рассказал про оползень, накрывший район Ката-Карон на Пхукете. По его словам, гигантские глыбы разрушали стены и убивали людей, а дома падали от воздействия стихии. Мужчина также заявил, что в происшествии погибли его друзья из Владивостока.
«Представляете, вы спите, а ваш дом упал. Это тихий ужас. Глыбы разрушили стену и убили людей… С погибшими я, конечно, был знаком, мы общались. Женя сделал Кате предложение, они собирались пожениться, организовали праздник», — рассказал мужчина Е1.ru.
В Таиланде Илья сдает в аренду транспорт, однако стихия не затронула его бизнес — все имущество уцелело. После происшествия он переехал из своего дома в отель, пока на участке восстанавливают электричество и расчищают разрушенную дорогу.
Оползень сошел из-за продолжительных сильных ливней. В результате погибли восемь человек, двое из них — 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская, родом из Владивостока. Пара переехала на Пхукет еще 13 лет назад.
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