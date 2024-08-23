23 августа 2024

Выживший при оползне на Пхукете екатеринбуржец рассказал о трагедии

Екатеринбуржец, переехавший в Таиланд, спасся от оползня на Пхукете
© Служба новостей «URA.RU»
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От схода оползня погибли восемь человек (архивное фото)
От схода оползня погибли восемь человек (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Илья, несколько лет назад переехавший в Таиланд, рассказал про оползень, накрывший район Ката-Карон на Пхукете. По его словам, гигантские глыбы разрушали стены и убивали людей, а дома падали от воздействия стихии. Мужчина также заявил, что в происшествии погибли его друзья из Владивостока.

«Представляете, вы спите, а ваш дом упал. Это тихий ужас. Глыбы разрушили стену и убили людей… С погибшими я, конечно, был знаком, мы общались. Женя сделал Кате предложение, они собирались пожениться, организовали праздник», — рассказал мужчина Е1.ru.

В Таиланде Илья сдает в аренду транспорт, однако стихия не затронула его бизнес — все имущество уцелело. После происшествия он переехал из своего дома в отель, пока на участке восстанавливают электричество и расчищают разрушенную дорогу.

Оползень сошел из-за продолжительных сильных ливней. В результате погибли восемь человек, двое из них — 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская, родом из Владивостока. Пара переехала на Пхукет еще 13 лет назад. 

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Екатеринбуржец Илья, несколько лет назад переехавший в Таиланд, рассказал про оползень, накрывший район Ката-Карон на Пхукете. По его словам, гигантские глыбы разрушали стены и убивали людей, а дома падали от воздействия стихии. Мужчина также заявил, что в происшествии погибли его друзья из Владивостока. «Представляете, вы спите, а ваш дом упал. Это тихий ужас. Глыбы разрушили стену и убили людей… С погибшими я, конечно, был знаком, мы общались. Женя сделал Кате предложение, они собирались пожениться, организовали праздник», — рассказал мужчина Е1.ru. В Таиланде Илья сдает в аренду транспорт, однако стихия не затронула его бизнес — все имущество уцелело. После происшествия он переехал из своего дома в отель, пока на участке восстанавливают электричество и расчищают разрушенную дорогу. Оползень сошел из-за продолжительных сильных ливней. В результате погибли восемь человек, двое из них — 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская, родом из Владивостока. Пара переехала на Пхукет еще 13 лет назад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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