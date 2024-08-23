Установлены личности двух россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Тайские правоохранительные органы передали информации о двух погибших россиянах местному генконсульству Фото:

В результате схода оползня на острове Пхукет погибла пара из России, 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская. Об этом сообщили источники в telegram-каналах.

«По нашим данным, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская. Они родом из Владивостока», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Пара переехала на Пхукет 13 лет назад и вела бизнес, связанный с продажей азиатской косметики.

Ранее на Пхукете мощный оползень проломил стену дома, в результате чего мужчина и женщина погибли на месте. 23 августа генеральное консульство России в Пхукете получило информацию от таиландских правоохранительных органов об обнаружении двух тел под завалами разрушенного оползнем дома, которые, предположительно, принадлежат россиянам. Мощный оползень проломил стену дома, где находились погибшие, мужчина и женщина, когда они спали.

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В результате схода оползня на острове Пхукет погибла пара из России, 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская. Об этом сообщили источники в telegram-каналах. «По нашим данным, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская. Они родом из Владивостока», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Пара переехала на Пхукет 13 лет назад и вела бизнес, связанный с продажей азиатской косметики. Ранее на Пхукете мощный оползень проломил стену дома, в результате чего мужчина и женщина погибли на месте. 23 августа генеральное консульство России в Пхукете получило информацию от таиландских правоохранительных органов об обнаружении двух тел под завалами разрушенного оползнем дома, которые, предположительно, принадлежат россиянам. Мощный оползень проломил стену дома, где находились погибшие, мужчина и женщина, когда они спали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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