Установлены личности двух россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

23 августа 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Тайские правоохранительные органы передали информации о двух погибших россиянах местному генконсульству Фото: Алена Полозова © URA.RU В результате схода оползня на острове Пхукет погибла пара из России, 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская. Об этом сообщили источники в telegram-каналах. «По нашим данным, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская. Они родом из Владивостока», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Пара переехала на Пхукет 13 лет назад и вела бизнес, связанный с продажей азиатской косметики. Ранее на Пхукете мощный оползень проломил стену дома, в результате чего мужчина и женщина погибли на месте. 23 августа генеральное консульство России в Пхукете получило информацию от таиландских правоохранительных органов об обнаружении двух тел под завалами разрушенного оползнем дома, которые, предположительно, принадлежат россиянам. Мощный оползень проломил стену дома, где находились погибшие, мужчина и женщина, когда они спали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате схода оползня на острове Пхукет погибла пара из России, 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская. Об этом сообщили источники в telegram-каналах. «По нашим данным, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская. Они родом из Владивостока», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Пара переехала на Пхукет 13 лет назад и вела бизнес, связанный с продажей азиатской косметики. Ранее на Пхукете мощный оползень проломил стену дома, в результате чего мужчина и женщина погибли на месте. 23 августа генеральное консульство России в Пхукете получило информацию от таиландских правоохранительных органов об обнаружении двух тел под завалами разрушенного оползнем дома, которые, предположительно, принадлежат россиянам. Мощный оползень проломил стену дома, где находились погибшие, мужчина и женщина, когда они спали.