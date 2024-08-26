Properm: 11-летнюю девочку изнасиловали и утопили в пруду

На деревенском пруду нет оборудованного места для купания
В Прикамье 11-летнюю девочку сначала изнасиловали, а потом утопили. Об этом сообщил источник из силовых структур. Тело ребенка достали из пруда деревни Хазово.
«Проведенная экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки», — цитирует свой источник портал Properm.
О гибели ребенка на воде сообщили специалисты МЧС России в еженедельной сводке происшествий. В СУ СКР по Пермскому краю отказались давать комментарии, отметив, что по факту происшествия ведется следствие.
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