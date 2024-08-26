Properm: 11-летнюю девочку изнасиловали и утопили в пруду

26 августа 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

На деревенском пруду нет оборудованного места для купания Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Прикамье 11-летнюю девочку сначала изнасиловали, а потом утопили. Об этом сообщил источник из силовых структур. Тело ребенка достали из пруда деревни Хазово. «Проведенная экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки», — цитирует свой источник портал Properm. О гибели ребенка на воде сообщили специалисты МЧС России в еженедельной сводке происшествий. В СУ СКР по Пермскому краю отказались давать комментарии, отметив, что по факту происшествия ведется следствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Прикамье 11-летнюю девочку сначала изнасиловали, а потом утопили. Об этом сообщил источник из силовых структур. Тело ребенка достали из пруда деревни Хазово. «Проведенная экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки», — цитирует свой источник портал Properm. О гибели ребенка на воде сообщили специалисты МЧС России в еженедельной сводке происшествий. В СУ СКР по Пермскому краю отказались давать комментарии, отметив, что по факту происшествия ведется следствие.