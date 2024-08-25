25 августа 2024
24 августа 2024

В пермской деревне Хазово утонула девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Пруд не оборудован для купания (архивное фото)
Пруд не оборудован для купания (архивное фото) Фото:

В деревне Хазово Пермского края в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Об этом сообщает МЧС России в еженедельной сводке происшествий.

«В Пермском крае, в деревне Хазово, из местного пруда вытащили тело 11-летней девочки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что на пруду нет оборудованного места для купания.

Все обстоятельства и причины гибели ребенка выясняются. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле девочка восьми лет утонула в Каме в Оханске, также трагедия произошла в Зюкайке, где в реке Лысьва погиб 15-летний подросток. 

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В деревне Хазово Пермского края в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Об этом сообщает МЧС России в еженедельной сводке происшествий. «В Пермском крае, в деревне Хазово, из местного пруда вытащили тело 11-летней девочки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что на пруду нет оборудованного места для купания. Все обстоятельства и причины гибели ребенка выясняются. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле девочка восьми лет утонула в Каме в Оханске, также трагедия произошла в Зюкайке, где в реке Лысьва погиб 15-летний подросток. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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