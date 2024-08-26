В Челябинске усилилась монополизация рынка новостроек. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, кран, строительный кран, ипотека, строительство дома, башенный кран, строительство домов, реновация, новостройки, строительство, стройка, кран башенный, многоэтажное строительство, крт
Челябинцы стали покупать квартиры преимущественно у крупных застройщиков Фото:

В Челябинске в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года доля крупнейших застройщиков в городе выросла до 65%. Мегаполис вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых усилилась монополизация рынка. Об этом сообщается на портале о недвижимости.

«В 2024 году монополизация рынка новостроек в Челябинске составила 65%. Увеличилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где данный показатель усилился», — сообщается на портале «Циан для профи».

Как отмечают аналитики, уровень монополизации в Челябинске усилился из-за невысокого спроса на новостройки. Крупные игроки более устойчивы к кризисам. Именно к ним приходят покупатели в состоянии экономической неопределенности в России. На данный момент сильно монополизирован рынок новостроек жилья в Саратове (98%), Ульяновске (74%), Ростове-на-дону (73%), Казани (66%) и Челябинске (65%).

Уровень монополизации в Челябинске усиливается из-за невысокого спроса на новостройки
Уровень монополизации в Челябинске усиливается из-за невысокого спроса на новостройки

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года доля крупнейших застройщиков в городе выросла до 65%. Мегаполис вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых усилилась монополизация рынка. Об этом сообщается на портале о недвижимости. «В 2024 году монополизация рынка новостроек в Челябинске составила 65%. Увеличилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где данный показатель усилился», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отмечают аналитики, уровень монополизации в Челябинске усилился из-за невысокого спроса на новостройки. Крупные игроки более устойчивы к кризисам. Именно к ним приходят покупатели в состоянии экономической неопределенности в России. На данный момент сильно монополизирован рынок новостроек жилья в Саратове (98%), Ульяновске (74%), Ростове-на-дону (73%), Казани (66%) и Челябинске (65%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...