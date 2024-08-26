В Челябинске в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года доля крупнейших застройщиков в городе выросла до 65%. Мегаполис вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых усилилась монополизация рынка. Об этом сообщается на портале о недвижимости.
«В 2024 году монополизация рынка новостроек в Челябинске составила 65%. Увеличилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где данный показатель усилился», — сообщается на портале «Циан для профи».
Как отмечают аналитики, уровень монополизации в Челябинске усилился из-за невысокого спроса на новостройки. Крупные игроки более устойчивы к кризисам. Именно к ним приходят покупатели в состоянии экономической неопределенности в России. На данный момент сильно монополизирован рынок новостроек жилья в Саратове (98%), Ульяновске (74%), Ростове-на-дону (73%), Казани (66%) и Челябинске (65%).
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