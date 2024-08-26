В Челябинске усилилась монополизация рынка новостроек. Инфографика

26 августа 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали покупать квартиры преимущественно у крупных застройщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года доля крупнейших застройщиков в городе выросла до 65%. Мегаполис вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых усилилась монополизация рынка. Об этом сообщается на портале о недвижимости. «В 2024 году монополизация рынка новостроек в Челябинске составила 65%. Увеличилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где данный показатель усилился», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отмечают аналитики, уровень монополизации в Челябинске усилился из-за невысокого спроса на новостройки. Крупные игроки более устойчивы к кризисам. Именно к ним приходят покупатели в состоянии экономической неопределенности в России. На данный момент сильно монополизирован рынок новостроек жилья в Саратове (98%), Ульяновске (74%), Ростове-на-дону (73%), Казани (66%) и Челябинске (65%). Уровень монополизации в Челябинске усиливается из-за невысокого спроса на новостройки Инфографика: сайт «Циан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2024 году по сравнению с тем же периодом прошлого года доля крупнейших застройщиков в городе выросла до 65%. Мегаполис вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых усилилась монополизация рынка. Об этом сообщается на портале о недвижимости. «В 2024 году монополизация рынка новостроек в Челябинске составила 65%. Увеличилось число сделок, которые провели крупнейшие застройщики. Город оказался в пятерке городов-миллионников, где данный показатель усилился», — сообщается на портале «Циан для профи». Как отмечают аналитики, уровень монополизации в Челябинске усилился из-за невысокого спроса на новостройки. Крупные игроки более устойчивы к кризисам. Именно к ним приходят покупатели в состоянии экономической неопределенности в России. На данный момент сильно монополизирован рынок новостроек жилья в Саратове (98%), Ульяновске (74%), Ростове-на-дону (73%), Казани (66%) и Челябинске (65%).