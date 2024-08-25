В аэропорту ХМАО задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в багажное отделение

В аэропорту Сургута (ХМАО) задержали пассажира, вылетавшего в Махачкалу. Мужчина настолько соскучился по землякам, что хотел встретить их с прилетевшего самолета, пытаясь проникнуть в зону выдачи багажа. За хулиганство дебошира оштрафовали, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«36-летний уроженец Республики Дагестан собирался лететь в Махачкалу, где у него живут родственники. В настоящее время мужчина проживает в городе Пыть-Ях, с родными он не виделся 4 месяца и на фоне этого испытывал стресс. Когда приземлился рейс из Махачкалы, нарушитель в надежде увидеть знакомых земляков пытался проникнуть в багажное отделение, не реагируя на замечания сотрудников аэропорта. Он выражался нецензурной бранью и имел признаки опьянения», — следует из сообщения.
Полицейским даже пришлось заковать дебошира в наручники, поскольку он сопротивлялся по пути в дежурную часть. Мужчину оштрафовали за мелкое хулиганство. Ему также придется купить другой билет в Махачкалу, так как в день задержания попасть на свой рейс он не успел.
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