25 августа 2024
24 августа 2024

В ХМАО учителя физкультуры осудили за покупку наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО учителя физкультуры поймали на покупке наркотиков
В ХМАО учителя физкультуры поймали на покупке наркотиков Фото:

Полицейские ХМАО поймали в лесу учителя физкультуры из Лангепаса вместе с товарищем на покупке наркотиков. Мужчин приговорили к исправительным работам, сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Сотрудники полиции задержали двух мужчин. Один из них бросил на землю сверток с веществом... По результатам экспертизы вещество в свертке оказалось наркотическим средством массой 0,396 грамма. Выяснилось, что наркотик приобрел мужчина, работающий преподавателем физкультуры», — говорится в сообщении.

Учитель перевел деньги товарищу и попросил его купить наркотик. Подсудимые признали свою вину, их наказали исправительными работами. Также югорчанам придется платить государству по 15% от зарплаты.

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Полицейские ХМАО поймали в лесу учителя физкультуры из Лангепаса вместе с товарищем на покупке наркотиков. Мужчин приговорили к исправительным работам, сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Сотрудники полиции задержали двух мужчин. Один из них бросил на землю сверток с веществом... По результатам экспертизы вещество в свертке оказалось наркотическим средством массой 0,396 грамма. Выяснилось, что наркотик приобрел мужчина, работающий преподавателем физкультуры», — говорится в сообщении. Учитель перевел деньги товарищу и попросил его купить наркотик. Подсудимые признали свою вину, их наказали исправительными работами. Также югорчанам придется платить государству по 15% от зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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