В ХМАО учителя физкультуры осудили за покупку наркотиков

Полицейские ХМАО поймали в лесу учителя физкультуры из Лангепаса вместе с товарищем на покупке наркотиков. Мужчин приговорили к исправительным работам, сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Сотрудники полиции задержали двух мужчин. Один из них бросил на землю сверток с веществом... По результатам экспертизы вещество в свертке оказалось наркотическим средством массой 0,396 грамма. Выяснилось, что наркотик приобрел мужчина, работающий преподавателем физкультуры», — говорится в сообщении.
Учитель перевел деньги товарищу и попросил его купить наркотик. Подсудимые признали свою вину, их наказали исправительными работами. Также югорчанам придется платить государству по 15% от зарплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!