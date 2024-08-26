Муж опекунши убитого Далера Бобиева отбивается от его родного отца

Обвиняемый в истязании убитого Далера Бобиева оспорит иск на 5 миллионов

27 августа 2024 в 08:44 Размер текста - 17 +

Александр Наумов отказывается возмещать моральный вред отцу Далера Бобиева (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Александр Наумов — муж Вероники Наумовой, опекунши жестоко убитого Далера Бобиева, — намерен оспорить гражданский иск о компенсации морального ущерба на пять миллионов рублей, предъявленный биологическим отцом мальчика Худжановиддином Бобиевым. Защита Наумова считает, что Бобиев не имеет права на компенсацию вреда потому, что его поведение и отношение к родительским обязанностям вызывают сомнения. Об этом URA.RU заявила адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова. «Бобиев не имеет права на такую компенсацию. Разве можно сбрасывать со счетов личность того, кого называют потерпевшим? Ведь именно из-за него ребенок оказался в тяжелой жизненной ситуации, то есть остался без попечения родителей, попал в детский дом. Разве он [Худжановиддин] заботился о здоровье, о духовном и нравственном развитии своего ребенка, содержал его, нес хоть какую-то ответственность, как положено по закону? Нет. Защита будет возражать против удовлетворения исковых требований», — заявила Калегина. По словам адвоката, несмотря на осознание возможных страданий, которые могли быть причинены ребенку, Худжановиддин пошел на преступление, за которое его лишили свободы. «Наличие грудного ребенка не остановило его от совершения особо тяжкого преступления. Бобиевым был совершен разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Ни один из родственников Бобиева не взял ребенка на попечение», — отметила правозащитница. Новость по теме «Своей вины не чувствую»: как прошел первый суд над опекуном убитого Далера Бобиева «Следует учесть пренебрежительное отношение Бобиева к общечеловеческим нормам морали, примитивность его нравственных ценностей, а в связи с этим и пониженную способность к переживаниям, степень вины его самого за поломанную судьбу ребенка еще в первый год его жизни. Обращает на себя внимание и избирательное отношение Бобиева к закону Российской Федерации — в какой-то ситуации он его попирает, а в какой-то пытается обратить в свою пользу, прикрываясь чуждыми ему моральными понятиями», — подытожила Калегина. Тело Далера Бобиева обнаружили в июне 2023 года — в сумке в гараже Наумовых. Веронику задержали, Александр в этот момент находился в зоне спецоперации РФ на Украине. По версии следствия, Наумова убила мальчика еще в декабре 2022-го. Разбирательство в отношении нее стартовало накануне. Вместе с Наумовой на скамье подсудимых ее племянник Даниил Егольников. В ходе следствия обнаружены улики, указывающие на возможное участие в смерти ребенка Александра Наумова. Подробности — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Наумов — муж Вероники Наумовой, опекунши жестоко убитого Далера Бобиева, — намерен оспорить гражданский иск о компенсации морального ущерба на пять миллионов рублей, предъявленный биологическим отцом мальчика Худжановиддином Бобиевым. Защита Наумова считает, что Бобиев не имеет права на компенсацию вреда потому, что его поведение и отношение к родительским обязанностям вызывают сомнения. Об этом URA.RU заявила адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова. «Бобиев не имеет права на такую компенсацию. Разве можно сбрасывать со счетов личность того, кого называют потерпевшим? Ведь именно из-за него ребенок оказался в тяжелой жизненной ситуации, то есть остался без попечения родителей, попал в детский дом. Разве он [Худжановиддин] заботился о здоровье, о духовном и нравственном развитии своего ребенка, содержал его, нес хоть какую-то ответственность, как положено по закону? Нет. Защита будет возражать против удовлетворения исковых требований», — заявила Калегина. По словам адвоката, несмотря на осознание возможных страданий, которые могли быть причинены ребенку, Худжановиддин пошел на преступление, за которое его лишили свободы. «Наличие грудного ребенка не остановило его от совершения особо тяжкого преступления. Бобиевым был совершен разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Ни один из родственников Бобиева не взял ребенка на попечение», — отметила правозащитница. «Следует учесть пренебрежительное отношение Бобиева к общечеловеческим нормам морали, примитивность его нравственных ценностей, а в связи с этим и пониженную способность к переживаниям, степень вины его самого за поломанную судьбу ребенка еще в первый год его жизни. Обращает на себя внимание и избирательное отношение Бобиева к закону Российской Федерации — в какой-то ситуации он его попирает, а в какой-то пытается обратить в свою пользу, прикрываясь чуждыми ему моральными понятиями», — подытожила Калегина. Тело Далера Бобиева обнаружили в июне 2023 года — в сумке в гараже Наумовых. Веронику задержали, Александр в этот момент находился в зоне спецоперации РФ на Украине. По версии следствия, Наумова убила мальчика еще в декабре 2022-го. Разбирательство в отношении нее стартовало накануне. Вместе с Наумовой на скамье подсудимых ее племянник Даниил Егольников. В ходе следствия обнаружены улики, указывающие на возможное участие в смерти ребенка Александра Наумова. Подробности — в сюжете URA.RU.