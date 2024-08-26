26 августа 2024

Транспортная прокуратура займется задержкой вылета самолета из Кольцово в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса ожидается только ночью 27 августа
Вылет рейса ожидается только ночью 27 августа Фото:

Вылет рейса UT-302 авиакомпании «Utair» из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск (ХМАО) по технической причине задержался на восемь часов. Самолет должен был вылететь еще вечером 26 августа, однако ожидается, что он покинет аэропорт Кольцово только ночью 27 августа. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

«В аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине задержан к вылету рейс UT-302… Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, планируемое время вылета самолета — 02:30 27 августа. Однако на сайте воздушной гавани указано, что рейс вылетит в 00:00.

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Вылет рейса UT-302 авиакомпании «Utair» из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск (ХМАО) по технической причине задержался на восемь часов. Самолет должен был вылететь еще вечером 26 августа, однако ожидается, что он покинет аэропорт Кольцово только ночью 27 августа. Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. «В аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине задержан к вылету рейс UT-302… Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным прокуратуры, планируемое время вылета самолета — 02:30 27 августа. Однако на сайте воздушной гавани указано, что рейс вылетит в 00:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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