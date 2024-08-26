В Челябинской области объявили старт сезона охоты

27 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Старт массовой охоты объявлен 31 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 31 августа начинается массовая охота на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкологии. «Охота осуществляется только в соответствующих местах (местах охоты) в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении. В целях безопасности запрещается стрелять „на шум“, „на шорох“, по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минэкологии напомнили, что охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение оружия и на добычу ресурсов, а при охоте на закрепленных угодьях — путевку. Все эти документы должны быть у охотника с собой, а не в автомобиле или дома. Медсправка на оружие действует пять лет и на момент охоты она должна быть действительной, иначе у охотника изымут ружье и разрешение на его хранение и ношение. «Старт охоты объявлен с 5 августа на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками (разрешена по 10 января 2025 г.), с 15 августа — на барсука (по 31 октября 2024 г.), с 17 августа — на водоплавающую дичь с подружейными собаками (до 30 ноября 2024 г.). Кроме того, с 20 августа уже можно охотиться на взрослого самца косули на гону (по 20 сентября 2024 г.)», — уточнили в пресс-службе минэкологии. Сезон охоты в регионе традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 31 августа начинается массовая охота на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкологии. «Охота осуществляется только в соответствующих местах (местах охоты) в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении. В целях безопасности запрещается стрелять „на шум“, „на шорох“, по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минэкологии напомнили, что охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение оружия и на добычу ресурсов, а при охоте на закрепленных угодьях — путевку. Все эти документы должны быть у охотника с собой, а не в автомобиле или дома. Медсправка на оружие действует пять лет и на момент охоты она должна быть действительной, иначе у охотника изымут ружье и разрешение на его хранение и ношение. «Старт охоты объявлен с 5 августа на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками (разрешена по 10 января 2025 г.), с 15 августа — на барсука (по 31 октября 2024 г.), с 17 августа — на водоплавающую дичь с подружейными собаками (до 30 ноября 2024 г.). Кроме того, с 20 августа уже можно охотиться на взрослого самца косули на гону (по 20 сентября 2024 г.)», — уточнили в пресс-службе минэкологии. Сезон охоты в регионе традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU.