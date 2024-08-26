В бюджете ХМАО за полгода появились дополнительные миллиарды

Профицит бюджета ХМАО по итогам первого полугодия составил 18 миллиардов рублей. Информация об этом опубликована на сайте окружного правительства.
«По итогам I полугодия текущего года профицит бюджета сложился в сумме 18 617 957,4 тыс. рублей. Доходы бюджета округа исполнены в сумме 196 846 604,4 тыс. рублей, что составляет 56,6% к утвержденному плану на год», — указано в документах к заседанию, представленных депфином.
Безвозмездные поступления составили 29 миллиардов рублей, или 61,3% от плана на год, из них поступления из федерального бюджета — 8,616 миллиарда рублей. Также ХМАО получил из бюджета Тюменской области по программе более 18 миллиардов рублей по программе «Сотрудничество». Глава депфина Вера Дюдина отчиталась об исполнении расходов по итогам первого полугодия 2024 года в сумме 178 миллиардов рублей — 44,5% к уточненной сводной бюджетной росписи на год.
Источник, близкий к правительству ХМАО, отмечает, что профицитные миллиарды будут направлены на погашение планового дефицита. В июне дума ХМАО приняла корректировку, на основании которой прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год составил 47,7 миллиардов рублей.
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