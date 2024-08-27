В Чебаркуле при демонтаже башенного крана погиб работник

28 августа 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

На стройке произошел несчастный случай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) на строящемся объекте на улице Крылова произошло ЧП — при демонтаже башенного крана оборвался трос. В результате крановщик получил травмы, от которых скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «На стройке произошел несчастный случай: рабочие демонтировали башенный кран, когда у них оборвался трос. В результате чего крановщик получил серьезные травмы», — рассказал источник. В карете скорой помощи мужчину доставили в районную больницу Чебаркуля. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Крановщик скончался. Ему было 58 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельство произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле (Челябинская область) на строящемся объекте на улице Крылова произошло ЧП — при демонтаже башенного крана оборвался трос. В результате крановщик получил травмы, от которых скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «На стройке произошел несчастный случай: рабочие демонтировали башенный кран, когда у них оборвался трос. В результате чего крановщик получил серьезные травмы», — рассказал источник. В карете скорой помощи мужчину доставили в районную больницу Чебаркуля. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Крановщик скончался. Ему было 58 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельство произошедшего.