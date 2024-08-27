27 августа 2024

В Чебаркуле при демонтаже башенного крана погиб работник

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, башенный кран, строительство, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
На стройке произошел несчастный случай Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) на строящемся объекте на улице Крылова произошло ЧП — при демонтаже башенного крана оборвался трос. В результате крановщик получил травмы, от которых скончался в больнице, рассказал URA.RU источник.

«На стройке произошел несчастный случай: рабочие демонтировали башенный кран, когда у них оборвался трос. В результате чего крановщик получил серьезные травмы», — рассказал источник.

В карете скорой помощи мужчину доставили в районную больницу Чебаркуля. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Крановщик скончался. Ему было 58 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельство произошедшего.

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В Чебаркуле (Челябинская область) на строящемся объекте на улице Крылова произошло ЧП — при демонтаже башенного крана оборвался трос. В результате крановщик получил травмы, от которых скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «На стройке произошел несчастный случай: рабочие демонтировали башенный кран, когда у них оборвался трос. В результате чего крановщик получил серьезные травмы», — рассказал источник. В карете скорой помощи мужчину доставили в районную больницу Чебаркуля. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Крановщик скончался. Ему было 58 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельство произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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