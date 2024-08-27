В Чебаркуле при демонтаже башенного крана погиб работник

В Чебаркуле (Челябинская область) на строящемся объекте на улице Крылова произошло ЧП — при демонтаже башенного крана оборвался трос. В результате крановщик получил травмы, от которых скончался в больнице, рассказал URA.RU источник.
«На стройке произошел несчастный случай: рабочие демонтировали башенный кран, когда у них оборвался трос. В результате чего крановщик получил серьезные травмы», — рассказал источник.
В карете скорой помощи мужчину доставили в районную больницу Чебаркуля. Врачи сделали все для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Крановщик скончался. Ему было 58 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем устанавливаются обстоятельство произошедшего.
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