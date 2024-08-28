Свердловский экс-министр Старков попытался выйти из-под ареста

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Мера пресечения по делу Василия Старкова. Екатеринбург, старков василий
Василий Старков до ареста находился в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-главе свердловского министерства транспорта Василию Старкову, которого обвиняют в получении взятки. При этом защита просила смягчить меру пресечения — назначив бывшему министру запрет определенных действий. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Максим Колесников.

«Мы просили назначить более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий или чтобы [Старков] находился под наблюдением командования военной части, к которой он приписан. Но суд поддержал следователей — домашний арест продлили на два месяца», — сообщил Колесников. Будет ли защита обжаловать это решение, пока неясно.

О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным URA.RU, речь может идти о четырех миллионах рублей. Следователи считают, что эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Вся информация по делу экс-министра — в сюжете агентства.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-главе свердловского министерства транспорта Василию Старкову, которого обвиняют в получении взятки. При этом защита просила смягчить меру пресечения — назначив бывшему министру запрет определенных действий. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Максим Колесников. «Мы просили назначить более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий или чтобы [Старков] находился под наблюдением командования военной части, к которой он приписан. Но суд поддержал следователей — домашний арест продлили на два месяца», — сообщил Колесников. Будет ли защита обжаловать это решение, пока неясно. О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным URA.RU, речь может идти о четырех миллионах рублей. Следователи считают, что эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Вся информация по делу экс-министра — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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