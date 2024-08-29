ОАЭ контактируют с Францией по делу Дурова

ОАЭ контактируют с французскими властями и представителями предпринимателя Павла Дурова, который обладает гражданством этой страны. Об этом сообщил представитель эмиратского МИД.
«Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — сказал представитель эмиратского МИД в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что ОАЭ придают большое значение защите интересов и благополучия своих граждан.
Арест основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа вызвал международный резонанс и критику со стороны общественности в различных странах. В ответ на возмущение президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, утверждая, что задержание не носит политический характер и что решение по делу бизнесмена будет принимать судебная система, пишет RT.
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