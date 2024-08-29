ОАЭ контактируют с Францией по делу Дурова

29 августа 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

ОАЭ ведут переговоры с Францией по делу предпринимателя и создателя Telegram Павла Дурова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции ОАЭ контактируют с французскими властями и представителями предпринимателя Павла Дурова, который обладает гражданством этой страны. Об этом сообщил представитель эмиратского МИД. «Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — сказал представитель эмиратского МИД в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что ОАЭ придают большое значение защите интересов и благополучия своих граждан. Арест основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа вызвал международный резонанс и критику со стороны общественности в различных странах. В ответ на возмущение президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, утверждая, что задержание не носит политический характер и что решение по делу бизнесмена будет принимать судебная система, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ОАЭ контактируют с французскими властями и представителями предпринимателя Павла Дурова, который обладает гражданством этой страны. Об этом сообщил представитель эмиратского МИД. «Мы находимся в контакте с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», — сказал представитель эмиратского МИД в разговоре с РИА Новости. Он также подчеркнул, что ОАЭ придают большое значение защите интересов и благополучия своих граждан. Арест основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа вызвал международный резонанс и критику со стороны общественности в различных странах. В ответ на возмущение президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, утверждая, что задержание не носит политический характер и что решение по делу бизнесмена будет принимать судебная система, пишет RT.