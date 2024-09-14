Средства ПВО за ночь сбили несколько дронов ВСУ над регионами России: карта СВО на 14 сентября

Минобороны: 19 БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями

14 сентября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Российские средства ПВО сбили над двумя российскими регионами 19 дронов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные в очередной раз попытались атаковать беспилотниками российские регионы. Средства ПВО сбили все 19 БПЛА. Они были уничтожены над Белгородской (девять дронов) и Курской (10 дронов) областями. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Удары ВСУ по территории России Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи над Курской и Белгородской областями в общей сложности были сбиты 19 беспилотников самолетного типа. Так, над регионами было уничтожено по 10 и девять БПЛА соответственно. Донецкое направление ВСУ за сутки выпустили 20 единиц боеприпасов, в общей сложности восемь раз обстреляв территорию Донецкой Народной Республики. Пострадали два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Купянское направление Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепляют позиции в районе Купянска, закрепляя достигнутые результаты и устраняя уязвимости на флангах. Эксперт также отметил, что в результате боевых действий противник был отброшен к Оскольскому водохранилищу. ВСУ планируют использовать это водохранилище как препятствие для защиты от продвижения российских сил. Кроме того, украинские военные направили значительные силы, включая национальные батальоны и иностранных наемников, для противостояния российским военным, передает ТАСС. Помимо прочего, на этом участке фронта ВС РФ нанесли удар истребителями Су-34 по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке. Сообщается об уничтожении нескольких десятков украинских военных, говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сватово-кременское направление Марочко сообщил о попытке ВС Украины провести контратаку в районе Кременной в ЛНР. Такие действия последовали после успешного продвижения сил РФ у Серебрянского лесничества. Военный эксперт описывает ситуацию в районе Кременной как «весьма сложную» и «стабильно напряженную», украинские боевики предприняли попытку контратаки со стороны Торского. Однако противник не добился успеха на данном участке. Угледарское и кураховское направления На угледарском участке фронта ВС РФ совершили прорыв. Западнее населенного пункта Водяное две штурмовые бронегруппы преодолели оборону и вошли на территорию шахты «Южнодонбасская № 3». После высадки десанта там продолжились боевые действия. В рамках Кураховского направления ВС РФ осуществляют атаки маневренными группами. Особенно активные действия отмечаются западнее Красногоровки, в направлении Александрополя и в районе Острого, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Покровское направление На это участке фронта российские подразделения достигли успеха северо-западнее террикона шахты «Украина», расположенного на западной окраине города Украинск. Войска продвинулись примерно на 500 метров и продолжают наступление, двигаясь вдоль лесополосы в южном направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Херсонская область ВС РФ создали подземную военную базу в Херсонской области, которая служит комплексом для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки «Днепр». По словам заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник, база тщательно замаскирована и ее невозможно обнаружить с помощью разведывательных дронов и спутников. Основная задача объекта — восстановление боеспособности подразделений, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Курское направление Военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей в интервью изданию Daily Storm рассказал, что танки ВСУ в Курской области теперь действуют совместно с инженерной машиной, которую он раньше не встречал. Он добавил, что украинские военные нарастили плотность огня, использовав тактику танковой карусели. Кроме того, издание Forbes сообщает, что ВС Украины не смогли значительно продвинуться во время последнего наступления у села Новый Путь в Глушковском районе. ВСУ смогли прорваться через границу, но у них не получилось уйти далеко, поскольку они были остановлены минными полями и бомбардировками со стороны ВС РФ. На участке в Глушковском районе продолжаются интенсивные боевые столкновения, противник несет значительные потери. Также Минобороны РФ сообщило о нанесении вертолетом армейской авиации Ми-28НМ ракетного удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничной зоне. После успешного выполнения задачи личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно поражены, а экипаж вертолета благополучно вернулся на площадку вылета. Помимо прочего, солдаты ВСУ стали менее активно использовать технику для передвижения в районе Суджи в Курской области. Это связано с угрозой атак со стороны российских дронов-камикадзе, сообщил оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый. Он также отметил, что в первые дни боев в регионе его группе удалось эффективно уничтожить большое количество личного состава и техники армии Украины. Взрывы на Украине Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве. Сигнал воздушной тревоги звучал по всей территории страны. Также позже стало известно, что в Полтавской, Винницкой, Одесской и Черкасской областях прогремели взрывы. Повторная детонация произошла в Киеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные в очередной раз попытались атаковать беспилотниками российские регионы. Средства ПВО сбили все 19 БПЛА. Они были уничтожены над Белгородской (девять дронов) и Курской (10 дронов) областями. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи над Курской и Белгородской областями в общей сложности были сбиты 19 беспилотников самолетного типа. Так, над регионами было уничтожено по 10 и девять БПЛА соответственно. ВСУ за сутки выпустили 20 единиц боеприпасов, в общей сложности восемь раз обстреляв территорию Донецкой Народной Республики. Пострадали два мирных жителя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепляют позиции в районе Купянска, закрепляя достигнутые результаты и устраняя уязвимости на флангах. Эксперт также отметил, что в результате боевых действий противник был отброшен к Оскольскому водохранилищу. ВСУ планируют использовать это водохранилище как препятствие для защиты от продвижения российских сил. Кроме того, украинские военные направили значительные силы, включая национальные батальоны и иностранных наемников, для противостояния российским военным, передает ТАСС. Помимо прочего, на этом участке фронта ВС РФ нанесли удар истребителями Су-34 по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке. Сообщается об уничтожении нескольких десятков украинских военных, говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Марочко сообщил о попытке ВС Украины провести контратаку в районе Кременной в ЛНР. Такие действия последовали после успешного продвижения сил РФ у Серебрянского лесничества. Военный эксперт описывает ситуацию в районе Кременной как «весьма сложную» и «стабильно напряженную», украинские боевики предприняли попытку контратаки со стороны Торского. Однако противник не добился успеха на данном участке. На угледарском участке фронта ВС РФ совершили прорыв. Западнее населенного пункта Водяное две штурмовые бронегруппы преодолели оборону и вошли на территорию шахты «Южнодонбасская № 3». После высадки десанта там продолжились боевые действия. В рамках Кураховского направления ВС РФ осуществляют атаки маневренными группами. Особенно активные действия отмечаются западнее Красногоровки, в направлении Александрополя и в районе Острого, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На это участке фронта российские подразделения достигли успеха северо-западнее террикона шахты «Украина», расположенного на западной окраине города Украинск. Войска продвинулись примерно на 500 метров и продолжают наступление, двигаясь вдоль лесополосы в южном направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ создали подземную военную базу в Херсонской области, которая служит комплексом для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки «Днепр». По словам заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник, база тщательно замаскирована и ее невозможно обнаружить с помощью разведывательных дронов и спутников. Основная задача объекта — восстановление боеспособности подразделений, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Военнослужащий 810-й бригады морской пехоты ВС России Андрей в интервью изданию Daily Storm рассказал, что танки ВСУ в Курской области теперь действуют совместно с инженерной машиной, которую он раньше не встречал. Он добавил, что украинские военные нарастили плотность огня, использовав тактику танковой карусели. Кроме того, издание Forbes сообщает, что ВС Украины не смогли значительно продвинуться во время последнего наступления у села Новый Путь в Глушковском районе. ВСУ смогли прорваться через границу, но у них не получилось уйти далеко, поскольку они были остановлены минными полями и бомбардировками со стороны ВС РФ. На участке в Глушковском районе продолжаются интенсивные боевые столкновения, противник несет значительные потери. Также Минобороны РФ сообщило о нанесении вертолетом армейской авиации Ми-28НМ ракетного удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничной зоне. После успешного выполнения задачи личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно поражены, а экипаж вертолета благополучно вернулся на площадку вылета. Помимо прочего, солдаты ВСУ стали менее активно использовать технику для передвижения в районе Суджи в Курской области. Это связано с угрозой атак со стороны российских дронов-камикадзе, сообщил оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый. Он также отметил, что в первые дни боев в регионе его группе удалось эффективно уничтожить большое количество личного состава и техники армии Украины. Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве. Сигнал воздушной тревоги звучал по всей территории страны. Также позже стало известно, что в Полтавской, Винницкой, Одесской и Черкасской областях прогремели взрывы. Повторная детонация произошла в Киеве.