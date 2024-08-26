26 августа 2024

Первому замгубернатора ХМАО Забозлаеву прочат сохранение поста в правительстве

Первый вице-губернатор ХМАО Забозлаев останется в правительстве после выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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У первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева неплохие шансы попасть в обновленный состав правительства
У первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева неплохие шансы попасть в обновленный состав правительства Фото:

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Забозлаеву прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Говорят, что Забозлаев неплохо сработался со своим именитым земляком — врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. О благоприятном исходе его карьеры говорит и тот факт, что его бывший протеже и одноклассник Кухарука Виктор Гамузов переехал в ХМАО и занял кресло замглавы деппрома. Также Забозлаев неплохо показал себя и во время рабочих поездок по Югре. Думаю, что с высокой долей вероятности он войдет в новый состав правительства, который губернатор представит после выборов 8 сентября», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Забозлаеву прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Говорят, что Забозлаев неплохо сработался со своим именитым земляком — врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. О благоприятном исходе его карьеры говорит и тот факт, что его бывший протеже и одноклассник Кухарука Виктор Гамузов переехал в ХМАО и занял кресло замглавы деппрома. Также Забозлаев неплохо показал себя и во время рабочих поездок по Югре. Думаю, что с высокой долей вероятности он войдет в новый состав правительства, который губернатор представит после выборов 8 сентября», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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