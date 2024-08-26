Первому замгубернатора ХМАО Забозлаеву прочат сохранение поста в правительстве

Первому вице-губернатору ХМАО Алексею Забозлаеву прочат сохранение поста в новом составе правительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Говорят, что Забозлаев неплохо сработался со своим именитым земляком — врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. О благоприятном исходе его карьеры говорит и тот факт, что его бывший протеже и одноклассник Кухарука Виктор Гамузов переехал в ХМАО и занял кресло замглавы деппрома. Также Забозлаев неплохо показал себя и во время рабочих поездок по Югре. Думаю, что с высокой долей вероятности он войдет в новый состав правительства, который губернатор представит после выборов 8 сентября», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!