Получивший травму форвард «Металлурга» Вовченко записал обращение из больницы

Получивший во время матча травму форвард «Металлурга» Даниил Вовченко записал видеообращение из больницы к своим болельщикам и поблагодарил команду и тренера Андрея Разина за поддержку. Вовченко также признался, что врачи диагностировали ему сотрясение мозга.
«Ребята, всем привет! Со мной все хорошо. Небольшое сотрясение есть, но мы справимся. Тренер с командой приезжали поддержать меня», — рассказал Вовченко.
Во время вчерашнего матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком» Вовченко унесли на носилках. Травму на льду магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.
Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. В знак протеста Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение.
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