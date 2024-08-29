29 августа 2024

Получивший травму форвард «Металлурга» Вовченко записал обращение из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир Ромазана. «Металлург» – «Автомобилист». Магнитогорск, хк металлург мг
Команда ждет возвращения Вовченко на лед Фото:

Получивший во время матча травму форвард «Металлурга» Даниил Вовченко записал видеообращение из больницы к своим болельщикам и поблагодарил команду и тренера Андрея Разина за поддержку. Вовченко также признался, что врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

«Ребята, всем привет! Со мной все хорошо. Небольшое сотрясение есть, но мы справимся. Тренер с командой приезжали поддержать меня», — рассказал Вовченко.

Во время вчерашнего матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком» Вовченко унесли на носилках. Травму на льду магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.

Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. В знак протеста Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение.

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Получивший во время матча травму форвард «Металлурга» Даниил Вовченко записал видеообращение из больницы к своим болельщикам и поблагодарил команду и тренера Андрея Разина за поддержку. Вовченко также признался, что врачи диагностировали ему сотрясение мозга. «Ребята, всем привет! Со мной все хорошо. Небольшое сотрясение есть, но мы справимся. Тренер с командой приезжали поддержать меня», — рассказал Вовченко. Во время вчерашнего матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком» Вовченко унесли на носилках. Травму на льду магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. В знак протеста Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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