Форварда «Металлурга» унесли на носилках со льда во время матча с «Нефтехимиком». Видео

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (первая игра). Магнитогорск, кхл, кошечкин василий, плей-офф, хк металлург, хоккей
«Металлургу» присудили техническое поражение Фото:

Форварда «Металлурга» Даниила Вовченко унесли на носилках со льда во время матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком». Серьезную травму магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.

«Момент удара не видел, но когда повернулся — там картина страшная. Первый раз такое видел. Никому не желаю подобного. Это первый недоигранный матч в моей карьере», — заявил нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин. Его слова приводит пресс-служба ХК «Металлург».

Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. Команда «Металлурга» посчитала, что соперник начал играть в «грязный хоккей». Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение.

Разин также сообщил, что Вовченко пришел в сознание. Сейчас хоккеист находится в больнице и ему предстоит медицинское обследование.

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Форварда «Металлурга» Даниила Вовченко унесли на носилках со льда во время матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком». Серьезную травму магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. «Момент удара не видел, но когда повернулся — там картина страшная. Первый раз такое видел. Никому не желаю подобного. Это первый недоигранный матч в моей карьере», — заявил нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин. Его слова приводит пресс-служба ХК «Металлург». Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. Команда «Металлурга» посчитала, что соперник начал играть в «грязный хоккей». Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение. Разин также сообщил, что Вовченко пришел в сознание. Сейчас хоккеист находится в больнице и ему предстоит медицинское обследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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