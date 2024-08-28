«Металлургу» присудили техническое поражение Фото: Илья Московец © URA.RU

Форварда «Металлурга» Даниила Вовченко унесли на носилках со льда во время матча Мемориала Ромазана с «Нефтехимиком». Серьезную травму магнитогорский хоккеист получил во время жесткого противостояния с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.

«Момент удара не видел, но когда повернулся — там картина страшная. Первый раз такое видел. Никому не желаю подобного. Это первый недоигранный матч в моей карьере», — заявил нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин. Его слова приводит пресс-служба ХК «Металлург».

Во время столкновения «Металлург» выигрывал у «Нефтехимика» со счетом 2:1 Удаление Абросимова не последовало. Команда «Металлурга» посчитала, что соперник начал играть в «грязный хоккей». Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин принял решение увести команду со льда. В итоге «Металлургу» присудили техническое поражение.

Разин также сообщил, что Вовченко пришел в сознание. Сейчас хоккеист находится в больнице и ему предстоит медицинское обследование.