Свердловскому солдату отказали в выплате за ранение в зоне СВО

В Реже (Свердловская область) управление соцполитики отказало в единовременной выплате участнику спецоперации, получившему ранение на фронте. В дело вмешалась прокуратура, восстановившая права солдата, добившись компенсации за ранение, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Участник СВО обратился в управление социальной политики № 2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в марте 2024 года отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе спецоперации и участия в ней», — следует из сообщения.
Прокуроры внесли представление начальнику управления социальной политики. Военнослужащему было выплачено 150 тысяч рублей за ранение, а виновный сотрудник привлечен к ответственности.
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