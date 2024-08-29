Свердловскому солдату отказали в выплате за ранение в зоне СВО

30 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мужчина не смог доказать свое участи в спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Реже (Свердловская область) управление соцполитики отказало в единовременной выплате участнику спецоперации, получившему ранение на фронте. В дело вмешалась прокуратура, восстановившая права солдата, добившись компенсации за ранение, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Участник СВО обратился в управление социальной политики № 2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в марте 2024 года отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе спецоперации и участия в ней», — следует из сообщения. Прокуроры внесли представление начальнику управления социальной политики. Военнослужащему было выплачено 150 тысяч рублей за ранение, а виновный сотрудник привлечен к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Реже (Свердловская область) управление соцполитики отказало в единовременной выплате участнику спецоперации, получившему ранение на фронте. В дело вмешалась прокуратура, восстановившая права солдата, добившись компенсации за ранение, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Участник СВО обратился в управление социальной политики № 2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в марте 2024 года отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе спецоперации и участия в ней», — следует из сообщения. Прокуроры внесли представление начальнику управления социальной политики. Военнослужащему было выплачено 150 тысяч рублей за ранение, а виновный сотрудник привлечен к ответственности.