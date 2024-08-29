29 августа 2024

Свердловскому солдату отказали в выплате за ранение в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, ноги, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
Мужчина не смог доказать свое участи в спецоперации Фото:

В Реже (Свердловская область) управление соцполитики отказало в единовременной выплате участнику спецоперации, получившему ранение на фронте. В дело вмешалась прокуратура, восстановившая права солдата, добившись компенсации за ранение, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Участник СВО обратился в управление социальной политики № 2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в марте 2024 года отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе спецоперации и участия в ней», — следует из сообщения.

Прокуроры внесли представление начальнику управления социальной политики. Военнослужащему было выплачено 150 тысяч рублей за ранение, а виновный сотрудник привлечен к ответственности.

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В Реже (Свердловская область) управление соцполитики отказало в единовременной выплате участнику спецоперации, получившему ранение на фронте. В дело вмешалась прокуратура, восстановившая права солдата, добившись компенсации за ранение, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Участник СВО обратился в управление социальной политики № 2 в Реже с заявлением о назначении ему выплаты за ранение. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления в марте 2024 года отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе спецоперации и участия в ней», — следует из сообщения. Прокуроры внесли представление начальнику управления социальной политики. Военнослужащему было выплачено 150 тысяч рублей за ранение, а виновный сотрудник привлечен к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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