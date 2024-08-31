Богомаз: еще 14 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

01 сентября 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Беспилотники уничтожены силами ПВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Брянскую область пытались атаковать еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. «Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Минобороны», — заявил Богомаз. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее Александр Богомаз сообщал о 12-ти сбитых беспилотниках над Брянской областью. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брянскую область пытались атаковать еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. «Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Минобороны», — заявил Богомаз. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее Александр Богомаз сообщал о 12-ти сбитых беспилотниках над Брянской областью. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.