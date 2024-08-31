Богомаз: еще 14 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Беспилотники уничтожены силами ПВО
Брянскую область пытались атаковать еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Минобороны», — заявил Богомаз. Сообщение появилось в telegram-канале.
Ранее Александр Богомаз сообщал о 12-ти сбитых беспилотниках над Брянской областью. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
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