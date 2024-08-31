31 августа 2024

Богомаз: еще 14 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники уничтожены силами ПВО Фото:

Брянскую область пытались атаковать еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Минобороны», — заявил Богомаз. Сообщение появилось в telegram-канале.

Ранее Александр Богомаз сообщал о 12-ти сбитых беспилотниках над Брянской областью. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

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Брянскую область пытались атаковать еще 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. «Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Минобороны», — заявил Богомаз. Сообщение появилось в telegram-канале. Ранее Александр Богомаз сообщал о 12-ти сбитых беспилотниках над Брянской областью. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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