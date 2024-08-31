31 августа 2024

В Челябинской области перевернулась фура с яблоками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский рынок. Курган, яблоки
Часть ящиков с яблоками оказалась раздавлена Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области возле поселка Тимирязево на трассе М5 слетела в кювет фура с яблоками. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Под Тимирязево фура с яблоками слетела в кювет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и Россельхознадзора», — заявляют URA.RU очевидцы.

На кадрах видно, что коллеги водителя фуры пытаются спасти часть груза. Они перегружают уцелевшие ящики с яблоками в другой грузовик.

Водители пытаются спасти часть уцелевшего груза
Водители пытаются спасти часть уцелевшего груза
Фото:

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В Чебаркульском районе Челябинской области возле поселка Тимирязево на трассе М5 слетела в кювет фура с яблоками. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Под Тимирязево фура с яблоками слетела в кювет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и Россельхознадзора», — заявляют URA.RU очевидцы. На кадрах видно, что коллеги водителя фуры пытаются спасти часть груза. Они перегружают уцелевшие ящики с яблоками в другой грузовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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