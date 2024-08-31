Часть ящиков с яблоками оказалась раздавлена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чебаркульском районе Челябинской области возле поселка Тимирязево на трассе М5 слетела в кювет фура с яблоками. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Под Тимирязево фура с яблоками слетела в кювет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и Россельхознадзора», — заявляют URA.RU очевидцы.

На кадрах видно, что коллеги водителя фуры пытаются спасти часть груза. Они перегружают уцелевшие ящики с яблоками в другой грузовик.

Водители пытаются спасти часть уцелевшего груза Фото: читатель URA.RU