Рен ТВ: Киркоров попал в реанимацию

Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса перевели в реанимацию. Об этом сообщает осведомленный источник. Ранее он был госпитализирован с отеком легких.
«Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у Киркорова отек легких.
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