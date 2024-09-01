Рен ТВ: Киркоров попал в реанимацию

01 сентября 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Бедрос Киркоров попал в реанимацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса перевели в реанимацию. Об этом сообщает осведомленный источник. Ранее он был госпитализирован с отеком легких. «Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у Киркорова отек легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса перевели в реанимацию. Об этом сообщает осведомленный источник. Ранее он был госпитализирован с отеком легких. «Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у Киркорова отек легких.