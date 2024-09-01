Рен ТВ: Киркоров попал в реанимацию

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, киркоров бедрос
Бедрос Киркоров попал в реанимацию Фото:

Отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса перевели в реанимацию. Об этом сообщает осведомленный источник. Ранее он был госпитализирован с отеком легких.

«Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у Киркорова отек легких.

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Отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса перевели в реанимацию. Об этом сообщает осведомленный источник. Ранее он был госпитализирован с отеком легких. «Бедрос Киркоров находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что у Киркорова отек легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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