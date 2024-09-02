Певице из «черного списка» год запрещают выступать в Екатеринбурге

Концерт певицы Доры в Екатеринбурге перенесли на 14 февраля 2025 года

02 сентября 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Дора в третий раз анонсировала дату уральского концерта Фото: mentaldora в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Организаторы концерта певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), выступление которой отменили в Екатеринбурге дважды, анонсировали новую дату. Артистка встретится с фанатами лишь в 2025 году, хотя она должна была это сделать еще весной 2024-го. «Ребята, новая дата концерта 14 февраля! Потому что мы вас любим! Будет новый альбом, свежий материал и х10000 к подготовке», — заявили представители певицы в соцсетях и подчеркнули, что из-за постоянных переносов потерпели большие убытки: «Минус не один десяток тысяч рублей». При этом фанаты сомневаются, что певица сможет спеть предстоящей зимой. «Делайте ставки, перенесут или нет. Вспоминая концерт [певца Макса] Коржа, все возможно (он так и не состоялся)», — написал Александр в комментариях к посту. «Через полгода еще годик подождем», — шутит Сергей. Дора не может выступить на Урале уже год. Сначала организаторы анонсировали концерт 8 марта 2024 года, а потом его перенесли на 7 сентября и снова отменили. Два года назад певица попала в список «нежелательных артистов», с которыми промоутерам рекомендуют не сотрудничать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы концерта певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), выступление которой отменили в Екатеринбурге дважды, анонсировали новую дату. Артистка встретится с фанатами лишь в 2025 году, хотя она должна была это сделать еще весной 2024-го. «Ребята, новая дата концерта 14 февраля! Потому что мы вас любим! Будет новый альбом, свежий материал и х10000 к подготовке», — заявили представители певицы в соцсетях и подчеркнули, что из-за постоянных переносов потерпели большие убытки: «Минус не один десяток тысяч рублей». При этом фанаты сомневаются, что певица сможет спеть предстоящей зимой. «Делайте ставки, перенесут или нет. Вспоминая концерт [певца Макса] Коржа, все возможно (он так и не состоялся)», — написал Александр в комментариях к посту. «Через полгода еще годик подождем», — шутит Сергей. Дора не может выступить на Урале уже год. Сначала организаторы анонсировали концерт 8 марта 2024 года, а потом его перенесли на 7 сентября и снова отменили. Два года назад певица попала в список «нежелательных артистов», с которыми промоутерам рекомендуют не сотрудничать.