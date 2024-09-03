«Челябинскгоргаз» продает базу отдыха на озере Сугояк. Скрин

База отдыха «Голубой огонек» продается за 7 миллионов в Красноармейском районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Тургояк. Челябинск, база отдыха, лето, домики, глэмпинг
В Челябинской области за 7 миллионов продают базу отдыха на озере Сугояк (архивное фото) Фото:

Базу отдыха «Голубой огонек» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области выставил на аукцион «Челябинскгоргаз». Начальная цена объекта составляет 7 миллионов 499 тысяч рублей. Соответствующее объявление 3 сентября появилось на интернет-доске объявлений.

«Чeлябинcкгоргаз» 4 oктября 2024 гoдa прoведeт аукцион пo пpодаже комплeкca нeдвижимoгo имущества базы отдыxа «Голубoй огонeк» площaдью 10 242 кв. метра. Начальная цена — 7 миллионов 499 тысяч 827 рублей 83 копейки», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что сумма указана без НДС. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 2 октября на электронной торговой площадке «Газпромбанка».

Как ранее сообщало URA.RU, банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей.

Базу отдыха «Голубой огонек» продают в Лазурненском сельском поселении в Челябинской области
Базу отдыха «Голубой огонек» продают в Лазурненском сельском поселении в Челябинской области

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Базу отдыха «Голубой огонек» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области выставил на аукцион «Челябинскгоргаз». Начальная цена объекта составляет 7 миллионов 499 тысяч рублей. Соответствующее объявление 3 сентября появилось на интернет-доске объявлений. «Чeлябинcкгоргаз» 4 oктября 2024 гoдa прoведeт аукцион пo пpодаже комплeкca нeдвижимoгo имущества базы отдыxа «Голубoй огонeк» площaдью 10 242 кв. метра. Начальная цена — 7 миллионов 499 тысяч 827 рублей 83 копейки», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что сумма указана без НДС. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 2 октября на электронной торговой площадке «Газпромбанка». Как ранее сообщало URA.RU, банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...