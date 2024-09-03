Базу отдыха «Голубой огонек» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области выставил на аукцион «Челябинскгоргаз». Начальная цена объекта составляет 7 миллионов 499 тысяч рублей. Соответствующее объявление 3 сентября появилось на интернет-доске объявлений.
«Чeлябинcкгоргаз» 4 oктября 2024 гoдa прoведeт аукцион пo пpодаже комплeкca нeдвижимoгo имущества базы отдыxа «Голубoй огонeк» площaдью 10 242 кв. метра. Начальная цена — 7 миллионов 499 тысяч 827 рублей 83 копейки», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что сумма указана без НДС. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 2 октября на электронной торговой площадке «Газпромбанка».
Как ранее сообщало URA.RU, банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей.
Базу отдыха «Голубой огонек» продают в Лазурненском сельском поселении в Челябинской области
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Базу отдыха «Голубой огонек» на озере Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области выставил на аукцион «Челябинскгоргаз». Начальная цена объекта составляет 7 миллионов 499 тысяч рублей. Соответствующее объявление 3 сентября появилось на интернет-доске объявлений. «Чeлябинcкгоргаз» 4 oктября 2024 гoдa прoведeт аукцион пo пpодаже комплeкca нeдвижимoгo имущества базы отдыxа «Голубoй огонeк» площaдью 10 242 кв. метра. Начальная цена — 7 миллионов 499 тысяч 827 рублей 83 копейки», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что сумма указана без НДС. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 2 октября на электронной торговой площадке «Газпромбанка». Как ранее сообщало URA.RU, банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» в Верхнеуфалейском округе Челябинской области. Комплекс зданий 1990 года постройки реализуют за 25 миллионов рублей.