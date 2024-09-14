14 сентября 2024

В Челябинске обнаружили крупный тайник с наркотиками. Видео

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Ранее задержанный уже был судим за хранение наркотических средств Фото:

Челябинская полиция задержала 23-летнего мужчину в лесном массиве, который оборудовал в лесу тайник с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Молодого человека задержали рядом с его тайником. Из схрона полицейские извлекли килограмм мефедрона. При обыске в его жилище нашли еще более 450 граммов наркотиков», — отмечает пресс-служба ведомства.

Сотрудники регионального УНК ГУ МВД установили, что мужчина работал «кладмэном» одного из интернет-магазинов. В лесу он готовил тайник для оптового курьера. Возбуждено уголовное дело.

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Челябинская полиция задержала 23-летнего мужчину в лесном массиве, который оборудовал в лесу тайник с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Молодого человека задержали рядом с его тайником. Из схрона полицейские извлекли килограмм мефедрона. При обыске в его жилище нашли еще более 450 граммов наркотиков», — отмечает пресс-служба ведомства. Сотрудники регионального УНК ГУ МВД установили, что мужчина работал «кладмэном» одного из интернет-магазинов. В лесу он готовил тайник для оптового курьера. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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