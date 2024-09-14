В Челябинске обнаружили крупный тайник с наркотиками. Видео

15 сентября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Ранее задержанный уже был судим за хранение наркотических средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская полиция задержала 23-летнего мужчину в лесном массиве, который оборудовал в лесу тайник с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Молодого человека задержали рядом с его тайником. Из схрона полицейские извлекли килограмм мефедрона. При обыске в его жилище нашли еще более 450 граммов наркотиков», — отмечает пресс-служба ведомства. Сотрудники регионального УНК ГУ МВД установили, что мужчина работал «кладмэном» одного из интернет-магазинов. В лесу он готовил тайник для оптового курьера. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская полиция задержала 23-летнего мужчину в лесном массиве, который оборудовал в лесу тайник с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Молодого человека задержали рядом с его тайником. Из схрона полицейские извлекли килограмм мефедрона. При обыске в его жилище нашли еще более 450 граммов наркотиков», — отмечает пресс-служба ведомства. Сотрудники регионального УНК ГУ МВД установили, что мужчина работал «кладмэном» одного из интернет-магазинов. В лесу он готовил тайник для оптового курьера. Возбуждено уголовное дело.