Челябинская полиция задержала 23-летнего мужчину в лесном массиве, который оборудовал в лесу тайник с крупной партией мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Молодого человека задержали рядом с его тайником. Из схрона полицейские извлекли килограмм мефедрона. При обыске в его жилище нашли еще более 450 граммов наркотиков», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сотрудники регионального УНК ГУ МВД установили, что мужчина работал «кладмэном» одного из интернет-магазинов. В лесу он готовил тайник для оптового курьера. Возбуждено уголовное дело.
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