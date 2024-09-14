В Челябинской области 15 сентября на трассе Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика МАЗ на скорости разнес пять легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Водитель грузовика МАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в „Ладу Гранту“, которая остановилась на красный сигнал светофора. Та по инерции столкнулись со стоящими впереди Hyundai Sonata, KIA Ceed и Geely Atlas», — отмечает пресс-служба ведомства.
При аварии пострадал 21-летний водитель «Лады Гранты» и его 45-летний пассажир. На данном участке производится реконструкция дорожного полотна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!