На челябинской трассе водитель грузовика на скорости разнес пять машин. Видео

15 сентября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области 15 сентября на трассе Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика МАЗ на скорости разнес пять легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель грузовика МАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в „Ладу Гранту“, которая остановилась на красный сигнал светофора. Та по инерции столкнулись со стоящими впереди Hyundai Sonata, KIA Ceed и Geely Atlas», — отмечает пресс-служба ведомства. При аварии пострадал 21-летний водитель «Лады Гранты» и его 45-летний пассажир. На данном участке производится реконструкция дорожного полотна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 15 сентября на трассе Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика МАЗ на скорости разнес пять легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель грузовика МАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в „Ладу Гранту“, которая остановилась на красный сигнал светофора. Та по инерции столкнулись со стоящими впереди Hyundai Sonata, KIA Ceed и Geely Atlas», — отмечает пресс-служба ведомства. При аварии пострадал 21-летний водитель «Лады Гранты» и его 45-летний пассажир. На данном участке производится реконструкция дорожного полотна.