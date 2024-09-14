14 сентября 2024

На челябинской трассе водитель грузовика на скорости разнес пять машин. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинской области 15 сентября на трассе Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика МАЗ на скорости разнес пять легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водитель грузовика МАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в „Ладу Гранту“, которая остановилась на красный сигнал светофора. Та по инерции столкнулись со стоящими впереди Hyundai Sonata, KIA Ceed и Geely Atlas», — отмечает пресс-служба ведомства.

При аварии пострадал 21-летний водитель «Лады Гранты» и его 45-летний пассажир. На данном участке производится реконструкция дорожного полотна.

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В Челябинской области 15 сентября на трассе Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика МАЗ на скорости разнес пять легковых автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель грузовика МАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в „Ладу Гранту“, которая остановилась на красный сигнал светофора. Та по инерции столкнулись со стоящими впереди Hyundai Sonata, KIA Ceed и Geely Atlas», — отмечает пресс-служба ведомства. При аварии пострадал 21-летний водитель «Лады Гранты» и его 45-летний пассажир. На данном участке производится реконструкция дорожного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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