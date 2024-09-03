«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории

Атака была успешно отражена
На Сбербанк была совершена самая мощная в его истории DDoS-атак. Это произошло в июле этого года. Организаторами атаки стала «IT-армия» Украины. Об этом сообщил глава банка Станислав Кузнецов.
«Атака длилась 13 часов. Кроме украинской стороны, в ней приняли участие несколько сторонних бот-сетей», — сообщил Кузнецов РИА Новости. При этом он отметил, что атака была успешно отражена и клиенты банка не почувствовали ее последствий.
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