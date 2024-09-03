03 сентября 2024

«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака была успешно отражена
Атака была успешно отражена Фото:

На Сбербанк была совершена самая мощная в его истории DDoS-атак. Это произошло в июле этого года. Организаторами атаки стала «IT-армия» Украины. Об этом сообщил глава банка Станислав Кузнецов.

«Атака длилась 13 часов. Кроме украинской стороны, в ней приняли участие несколько сторонних бот-сетей», — сообщил Кузнецов РИА Новости. При этом он отметил, что атака была успешно отражена и клиенты банка не почувствовали ее последствий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Сбербанк была совершена самая мощная в его истории DDoS-атак. Это произошло в июле этого года. Организаторами атаки стала «IT-армия» Украины. Об этом сообщил глава банка Станислав Кузнецов. «Атака длилась 13 часов. Кроме украинской стороны, в ней приняли участие несколько сторонних бот-сетей», — сообщил Кузнецов РИА Новости. При этом он отметил, что атака была успешно отражена и клиенты банка не почувствовали ее последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...