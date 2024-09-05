«Глаза отводил»: отец убитой 11-летней тагильчанки описал первую встречу с обвиняемым

Обвиняемый убийца 11-летней тагильчанки не стал извиняться перед ее отцом

05 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Александр Якин сомневается в раскаянии обвиняемого Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Александр Якин — отец убитой 11-летней девочки из Нижнего Тагила — впервые после смерти дочери встретился с обвиняемым в преступлении Владимиром Александровым в зале суда. Мужчина рассказал URA.RU, что вероятный убийца не стал извиняться и все время отводил глаза. «Он был в маске. Смотрел на меня, но глаза отводил. Даже не извинился», — сказал Якин, отметив, что сомневается в раскаянии обвиняемого. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Мужчину поймали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. URA.RU ведет трансляцию из Дзержинского райсуда, где сейчас обвиняемому избирают меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Якин — отец убитой 11-летней девочки из Нижнего Тагила — впервые после смерти дочери встретился с обвиняемым в преступлении Владимиром Александровым в зале суда. Мужчина рассказал URA.RU, что вероятный убийца не стал извиняться и все время отводил глаза. «Он был в маске. Смотрел на меня, но глаза отводил. Даже не извинился», — сказал Якин, отметив, что сомневается в раскаянии обвиняемого. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Мужчину поймали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. URA.RU ведет трансляцию из Дзержинского райсуда, где сейчас обвиняемому избирают меру пресечения.