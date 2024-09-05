«Глаза отводил»: отец убитой 11-летней тагильчанки описал первую встречу с обвиняемым

Александр Якин — отец убитой 11-летней девочки из Нижнего Тагила — впервые после смерти дочери встретился с обвиняемым в преступлении Владимиром Александровым в зале суда. Мужчина рассказал URA.RU, что вероятный убийца не стал извиняться и все время отводил глаза.
«Он был в маске. Смотрел на меня, но глаза отводил. Даже не извинился», — сказал Якин, отметив, что сомневается в раскаянии обвиняемого.
Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Мужчину поймали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. URA.RU ведет трансляцию из Дзержинского райсуда, где сейчас обвиняемому избирают меру пресечения.
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