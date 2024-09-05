«Глаза отводил»: отец убитой 11-летней тагильчанки описал первую встречу с обвиняемым

Обвиняемый убийца 11-летней тагильчанки не стал извиняться перед ее отцом
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , якин александр
Александр Якин сомневается в раскаянии обвиняемого Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Александр Якин — отец убитой 11-летней девочки из Нижнего Тагила — впервые после смерти дочери встретился с обвиняемым в преступлении Владимиром Александровым в зале суда. Мужчина рассказал URA.RU, что вероятный убийца не стал извиняться и все время отводил глаза.

«Он был в маске. Смотрел на меня, но глаза отводил. Даже не извинился», — сказал Якин, отметив, что сомневается в раскаянии обвиняемого.

Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Мужчину поймали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. URA.RU ведет трансляцию из Дзержинского райсуда, где сейчас обвиняемому избирают меру пресечения.

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Александр Якин — отец убитой 11-летней девочки из Нижнего Тагила — впервые после смерти дочери встретился с обвиняемым в преступлении Владимиром Александровым в зале суда. Мужчина рассказал URA.RU, что вероятный убийца не стал извиняться и все время отводил глаза. «Он был в маске. Смотрел на меня, но глаза отводил. Даже не извинился», — сказал Якин, отметив, что сомневается в раскаянии обвиняемого. Александров сознался в содеянном. По версии следствия, он заманил соседскую девочку к себе, изнасиловал ее, а потом задушил. Тело спрятал в подвале общежития. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Мужчину поймали в одном из аэропортов Москвы, он хотел сбежать в зону спецоперации РФ на Украине. URA.RU ведет трансляцию из Дзержинского райсуда, где сейчас обвиняемому избирают меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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