США призывают техгигантов помочь обойти онлайн-цензуру в России и Иране

Reuters: США просят техгигантов помочь обеспечить доступ к VPN-сервисам в России
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Белый дом обратился к таким компаниям, как Google, Microsoft и Amazon, чтобы улучшить работу VPN-сервисов Фото:

Белый дом обратился к американским техгигантам с просьбой обеспечить доступ к VPN-сервисам в России, Иране, Мьянме и ряде других стран. Просьба адресована к Google, Microsoft и Amazon. Об этом рассказала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем.

«За последние несколько лет мы стали свидетелями резкого роста спроса на VPN. В основном за счет пользователей в России и Иране. Мы обратились к технологическим компаниям с просьбой помочь организовать скидки или субсидии на пропускную способность серверов, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на приложения VPN-сервисов, которые финансирует OTF», — передает слова Каннингем агентство Reuters.

Каннингем заявила, что на данный момент ее организация не в силах самостоятельно справиться с растущей нагрузкой на VPN-сервисы, которые спонсируются США. Поэтому компании необходимы дополнительные ресурсы для организации доступа в те страны, в которых эти приложения либо полностью запрещены, либо их работа существенно ограничена.

В августе многие россияне отметили, что из-за замедления работы видеохостинга YouTube у них перестали работать VPN-сервисы. Пользователи пожаловались на низкую скорость работы и качество бесплатных версий данных программ.

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Белый дом обратился к американским техгигантам с просьбой обеспечить доступ к VPN-сервисам в России, Иране, Мьянме и ряде других стран. Просьба адресована к Google, Microsoft и Amazon. Об этом рассказала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем. «За последние несколько лет мы стали свидетелями резкого роста спроса на VPN. В основном за счет пользователей в России и Иране. Мы обратились к технологическим компаниям с просьбой помочь организовать скидки или субсидии на пропускную способность серверов, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на приложения VPN-сервисов, которые финансирует OTF», — передает слова Каннингем агентство Reuters. Каннингем заявила, что на данный момент ее организация не в силах самостоятельно справиться с растущей нагрузкой на VPN-сервисы, которые спонсируются США. Поэтому компании необходимы дополнительные ресурсы для организации доступа в те страны, в которых эти приложения либо полностью запрещены, либо их работа существенно ограничена. В августе многие россияне отметили, что из-за замедления работы видеохостинга YouTube у них перестали работать VPN-сервисы. Пользователи пожаловались на низкую скорость работы и качество бесплатных версий данных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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