США призывают техгигантов помочь обойти онлайн-цензуру в России и Иране

Reuters: США просят техгигантов помочь обеспечить доступ к VPN-сервисам в России

06 сентября 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Белый дом обратился к таким компаниям, как Google, Microsoft и Amazon, чтобы улучшить работу VPN-сервисов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Белый дом обратился к американским техгигантам с просьбой обеспечить доступ к VPN-сервисам в России, Иране, Мьянме и ряде других стран. Просьба адресована к Google, Microsoft и Amazon. Об этом рассказала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем. «За последние несколько лет мы стали свидетелями резкого роста спроса на VPN. В основном за счет пользователей в России и Иране. Мы обратились к технологическим компаниям с просьбой помочь организовать скидки или субсидии на пропускную способность серверов, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на приложения VPN-сервисов, которые финансирует OTF», — передает слова Каннингем агентство Reuters . Каннингем заявила, что на данный момент ее организация не в силах самостоятельно справиться с растущей нагрузкой на VPN-сервисы, которые спонсируются США. Поэтому компании необходимы дополнительные ресурсы для организации доступа в те страны, в которых эти приложения либо полностью запрещены, либо их работа существенно ограничена. В августе многие россияне отметили, что из-за замедления работы видеохостинга YouTube у них перестали работать VPN-сервисы. Пользователи пожаловались на низкую скорость работы и качество бесплатных версий данных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый дом обратился к американским техгигантам с просьбой обеспечить доступ к VPN-сервисам в России, Иране, Мьянме и ряде других стран. Просьба адресована к Google, Microsoft и Amazon. Об этом рассказала президент организации Open Technology Fund (OTF) Лора Каннингем. «За последние несколько лет мы стали свидетелями резкого роста спроса на VPN. В основном за счет пользователей в России и Иране. Мы обратились к технологическим компаниям с просьбой помочь организовать скидки или субсидии на пропускную способность серверов, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на приложения VPN-сервисов, которые финансирует OTF», — передает слова Каннингем агентство Reuters. Каннингем заявила, что на данный момент ее организация не в силах самостоятельно справиться с растущей нагрузкой на VPN-сервисы, которые спонсируются США. Поэтому компании необходимы дополнительные ресурсы для организации доступа в те страны, в которых эти приложения либо полностью запрещены, либо их работа существенно ограничена. В августе многие россияне отметили, что из-за замедления работы видеохостинга YouTube у них перестали работать VPN-сервисы. Пользователи пожаловались на низкую скорость работы и качество бесплатных версий данных программ.