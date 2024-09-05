В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить 18 тонн свежего сладкого перца из Казахстана. Как 6 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, проверявших не устроили условия перевозки.
«К ввозу на территорию региона не допущено 18 тонн казахстанского перца. При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля выявлено, что большая часть партии ввозилась без должной маркировки и упаковки, то есть навалом», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, партию возвратили в Казахстан. В отношении перевозчика возбудили административное дело за нарушение карантинных фитосанитарных требований.
В течение августа также были нарекания к некоторой из ввозимой продукции. За месяц в область поставщикам не удалось ввезти 137 тонн продукции, среди которой были сладкий перец и бахчевые.
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