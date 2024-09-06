Челябинский военный медик Гореликова: отступая, ВСУ убивают гражданских

06 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Светлана Гореликова (на фото в центре) служила в ЛНР почти полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова лично убедилась в том, что, отступая, вооруженные формирования Украины убивают мирных жителей оставляемых городов. Об этом она рассказала 6 сентября корреспонденту URA.RU. «Тяжелое [впечатление] оставил один из первых дней после прибытия в ЛНР. Проезжали мы по окраине Северо-Донецка, и там мне показали сломанный бензовоз. Когда наши отбили Северо-Донецк, он там уже стоял. Наши прибыли проверить — вдруг он заминирован. Открыли крышку — он был частично заполнен телами гражданских — женщин, детей. ВСУ мирных жителей заставили туда залезть, и они задохнулись парами бензина. Маленькие дети. В тот момент мне орать хотелось», — сказала Гореликова. Она уверена, что российская армия поступает абсолютно правильно, препятствуя нацизму распространиться по России. Военный медик прокомментировала «медленное», как может кому-то показаться, продвижение российских военных. «Мы так медленно движемся ради сохранения тех жителей, которые не хотят разъезжаться по Европам», — считает Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти Челябинского военного училища штурманов. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вернувшись в Челябинск, она продолжает оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Она назначена уполномоченным по вопросам помощи участникам СВО и их семьям регионального отделения «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова лично убедилась в том, что, отступая, вооруженные формирования Украины убивают мирных жителей оставляемых городов. Об этом она рассказала 6 сентября корреспонденту URA.RU. «Тяжелое [впечатление] оставил один из первых дней после прибытия в ЛНР. Проезжали мы по окраине Северо-Донецка, и там мне показали сломанный бензовоз. Когда наши отбили Северо-Донецк, он там уже стоял. Наши прибыли проверить — вдруг он заминирован. Открыли крышку — он был частично заполнен телами гражданских — женщин, детей. ВСУ мирных жителей заставили туда залезть, и они задохнулись парами бензина. Маленькие дети. В тот момент мне орать хотелось», — сказала Гореликова. Она уверена, что российская армия поступает абсолютно правильно, препятствуя нацизму распространиться по России. Военный медик прокомментировала «медленное», как может кому-то показаться, продвижение российских военных. «Мы так медленно движемся ради сохранения тех жителей, которые не хотят разъезжаться по Европам», — считает Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти Челябинского военного училища штурманов. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вернувшись в Челябинск, она продолжает оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Она назначена уполномоченным по вопросам помощи участникам СВО и их семьям регионального отделения «Единой России».