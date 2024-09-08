08 сентября 2024

Челябинский военный, ожидая суда за неявку на службу, совершил побег из части

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Военного отправили в колонию на шесть лет Фото:

В Челябинской области военнослужащий, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он был задержан и осужден.

«Ефрейтор в период мобилизации совершил неявку на службу и более трех месяцев незаконно отсутствовал. Во время судебного разбирательства, очевидно, испугавшись ответственности, он нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но был задержан и заключен под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что военного обвиняли по ч.5 ст. 337 УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в производстве находится еще одно уголовное дело в отношении ефрейтора (за повторное оставление места службы). По нему приговор еще не оглашен.

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В Челябинской области военнослужащий, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он был задержан и осужден. «Ефрейтор в период мобилизации совершил неявку на службу и более трех месяцев незаконно отсутствовал. Во время судебного разбирательства, очевидно, испугавшись ответственности, он нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но был задержан и заключен под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военного обвиняли по ч.5 ст. 337 УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в производстве находится еще одно уголовное дело в отношении ефрейтора (за повторное оставление места службы). По нему приговор еще не оглашен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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