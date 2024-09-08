Челябинский военный, ожидая суда за неявку на службу, совершил побег из части

09 сентября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Военного отправили в колонию на шесть лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области военнослужащий, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он был задержан и осужден. «Ефрейтор в период мобилизации совершил неявку на службу и более трех месяцев незаконно отсутствовал. Во время судебного разбирательства, очевидно, испугавшись ответственности, он нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но был задержан и заключен под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военного обвиняли по ч.5 ст. 337 УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в производстве находится еще одно уголовное дело в отношении ефрейтора (за повторное оставление места службы). По нему приговор еще не оглашен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области военнослужащий, ожидавший суда за неявку на службу во время мобилизации, совершил побег из части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, он был задержан и осужден. «Ефрейтор в период мобилизации совершил неявку на службу и более трех месяцев незаконно отсутствовал. Во время судебного разбирательства, очевидно, испугавшись ответственности, он нарушил избранную меру пресечения в виде наблюдения командования и вновь совершил воинское преступление — самовольное оставление части. Но был задержан и заключен под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военного обвиняли по ч.5 ст. 337 УК РФ. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в производстве находится еще одно уголовное дело в отношении ефрейтора (за повторное оставление места службы). По нему приговор еще не оглашен.