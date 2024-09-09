Миляев побеждает на выборах главы Тульской области

Дмитрий Миляев набирает 78,53% голосов на выборах губернатора Тульской области
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев побеждает с 78,53% голосов на выборах главы региона. Об этом сообщает Центризбирком РФ.
«Миляев побеждает <...> с 78,53% голосов», — приводит данные ЦИК. Такой результат был получен после обработки 100% голосов. На втором месте по итогам выборов находится Алексей Лебедев от КПРФ, а на третьем Александр Балберов от ЛДПР.
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