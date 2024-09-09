Миляев побеждает на выборах главы Тульской области

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Дмитрий Миляев набирает 78,53% голосов на выборах губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев набирает 78,53% голосов на выборах губернатора Тульской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев побеждает с 78,53% голосов на выборах главы региона. Об этом сообщает Центризбирком РФ.

«Миляев побеждает <...> с 78,53% голосов», — приводит данные ЦИК. Такой результат был получен после обработки 100% голосов. На втором месте по итогам выборов находится Алексей Лебедев от КПРФ, а на третьем Александр Балберов от ЛДПР.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев побеждает с 78,53% голосов на выборах главы региона. Об этом сообщает Центризбирком РФ. «Миляев побеждает <...> с 78,53% голосов», — приводит данные ЦИК. Такой результат был получен после обработки 100% голосов. На втором месте по итогам выборов находится Алексей Лебедев от КПРФ, а на третьем Александр Балберов от ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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